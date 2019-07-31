日政府批准「人獸雜交胚胎」計劃　讓老鼠長出人類器官

▲實驗鼠。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳宥芯／綜合報導

日本政府近期批准首個利用動物培育人類器官的研究項目，由幹細胞學家中內啓光（Hiromitsu Nakauchi）帶領一群東京大學和史丹佛大學組成的研究小組，計畫要在老鼠胚胎中植入人體細胞，再將這個「人鼠嵌合體胚胎」放進豬隻體內進行代孕，目的是為了創造出可供人體移植的胰臟，以解決目前器官不足的困境。

據《自然》雜誌報導，中內啓光（Hiromitsu Nakauchi）是第一個得到日本政府允許並資助的科學家，他利用誘導多能幹細胞（iPS）在老鼠體內培育人類胰臟，但就目前而言，利用人獸雜交胚胎的實驗方法培育出人體能移植的器官，這目標仍很遙遠，技術難度及倫理爭議也是一大問題。

中內啓光研究的這項技術名為「異種嵌合體技術」（Chimera），將人類iPS細胞注入缺乏某種器官的動物胚胎中，隨著動物的發育，會使用人類iPS細胞來製造該器官，最終成果是希望能培育出混有人體細胞的器官，此外，混有人體細胞的動物則可用於研發藥物。中內啓光指出，在「人鼠嵌合體胚胎」實驗成功後，他打算向政府申請核准能在豬隻體內進行雜交胚胎的孕育。

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不過，日本明確規定禁止超過14天、含有人體細胞的動物胚胎生長，也禁止將這些胚胎移植到替代子宮中，但由於中內啓光的「異種嵌合體技術」在2018年10月就獲得「生命倫理專門調查會」的批准，再加上今年3月，日本文部科學省重新修訂相關法規後，該項技術在法律上便不再有阻礙。

但日本政府目前仍禁止將人獸胚胎植入人類子宮中，且人鼠實驗還是面臨了許多倫理質疑，有民眾擔心人體細胞會影響動物的大腦，進而出現潛在的人類意識，對此，中內啓光強調，這些實驗只針對胰臟器官生成，不會有大眾擔心的事情發生。

事實上在2015年，美國就已經培育出1400個人類和豬隻嵌合的胚胎，因為道德規範問題，在培育的3到4週便遭政府全數銷毀，並嚴格禁止相關研究。許多國家早期也陸續有相關的胚胎實驗，例如2004年的美國，就曾有科學家將人類的幹細胞移入豬隻胚胎，隨後，內華達大學的科學家花費7年時間，培育出世界首隻人獸細胞的混種羊；英國紐卡斯爾大學研究人員也在2008年宣布成功培育出首個人獸混合胚胎。

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