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貿易戰談判…川普再嗆北京「佔便宜」　紐時：2020年前難達協議

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▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲川普於貿易談判期間發文批評北京，並暗示北京在2020大選後或許能獲得更好的協議。（資料照／路透社）

記者王致凱／綜合報導

中美貿易談判於上海舉行之際，美國總統川普30日又放話批評中國在貿易上佔便宜，警告北京當局別想等到大選後才敲定協議。《紐約時報》分析，這顯示出川普試圖淡化無法在2020大選前與中國達成協議的可能性。

川普在推特上寫道，貿易談判最主要的問題是，「中國希望我敗選，這樣他們就能改和華倫（Elizabeth Warren）或拜登（Joe Biden）之類的人談判，然後繼續戰佔我們便宜，就像過去30年一樣。」

報導指出，川普6月底於大阪與中國國家主席習近平會晤後，宣布暫緩對價值3000億美元商品徵收關稅。川普當時宣稱，作為回報，中國將會向美國採購「大量食品和農產品」，而美國農民將獲得巨大利益，然而事實證明，在過去一個月中，這類採購並未發生。川普在推特上表示，中國「原本應該要採購我們的農產品。」

《紐約時報》認為，川普的發言可能是想讓美國擁有更多籌碼，迫使中國於談判中讓步，但他的發言中似乎也催促北京接受華府的條件，並暗示如果民主黨於2020年擊敗川普，中國將會獲得更好的協議。

川普堅稱，他並不急著要與北京達成協議。川普表示，「中國非常想與我達成協議，但不管要或不要，都是我說得算，不是他們。」他說，「我想中國願意作出許多讓步，但這並不代表我就要接受。」

《紐時》指出，中美官員31日在上海展開會談，雙方試圖縮小分歧，但彼此歧見仍深，若要達成協議，可能還需要進行更多漫長的談判。

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關鍵字：中美貿易戰,貿易協商,川普,北美要聞

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