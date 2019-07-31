媽「手牽女兒、推嬰兒車」擠公車　大嬸沒位坐狠踹女童：擋路！

▲女網友帶著小孩擠上無障礙公車，卻遭大嬸斥責。（示意圖／記者李毓康攝）

實習記者曾筠淇／綜合報導

有名女網友搭了輛低底盤公車，她當時一手推著嬰兒車、一手牽著女兒，不料身後的大嬸竟用力推她的嬰兒車，還踹了她女兒一腳。大嬸表示他們害她沒位子坐，並嗆原PO女兒一直擋路，應該要搭前面那台舊式公車。一番指責也讓原PO終於忍不住回嗆，低底盤公車本來就是為了方便推嬰兒車者搭乘的，「我可以扛推車又牽小孩走樓梯上車嗎？」

一名女網友在「爆怨公社」發文表示，自己日前帶著一雙子女等車，當時有兩輛公車同時到站，前者是舊式、需要走樓梯的公車，後者是低底盤的無障礙公車，她因為帶著女兒又推著嬰兒車，所以選擇搭乘後台公車。想不到排在原PO身後的大嬸不但用力推她的嬰兒車，還踹了她女兒一腳，並表示，都是因為原PO女兒才害自己沒位子坐。原PO本來因為對方是老人而忍氣吞聲，不料在她要下車前，竟展開一串讓她傻眼的對話：

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大嬸：你才搭4站幹嘛不上前面那台車，真的是一直擋路又佔位子

原PO：前面那台車是要走樓梯的。

大嬸：你不知道推小孩就應該搭那種公車嗎？

原PO：你是覺得我可以扛推車又牽小孩走樓梯上車嗎？那你試給我看。

大嬸：連那種公車都上不去不會不要出門？

這番對話讓原PO不禁怒回，「低底盤公車適合身障者、老人、孕婦、推嬰兒車者，所以又稱為無障礙公車，憑什麼我們不能搭車？」然而大嬸最後沒有多做回應，只推開嬰兒車往裡面擠，並請別人讓座給她；其他路人則請原PO不要計較大嬸的碎念和舉動。

▲低底盤公車又稱無障礙公車，方便年長、年幼者搭乘。（示意圖／pixabay）

網友看到貼文留言回應，「那麼怕沒位子不會坐計程車啊」、「我會反問，你幹嘛不搭前面那台」、「我會先請她跟我女兒道歉，不道歉換我踢她」、「覺得你是有耐心的好媽媽！如果是我看到她推我的小孩，絕對不會讓她上得了車」、「踢我小孩，我馬上叫司機停車報警」、「為老不尊」。

據悉，公共運輸處為了便利老、弱、婦、孺及身心障礙人士等使用者的搭乘，因此推出「低底盤公車」，有別於一般公車有3到4個階梯，只要往上踏一步即可乘車，利於年長者、年幼者搭乘；且低底盤公車的車身可側傾，不僅可降低車輛高度，還附上斜坡板，提供更人性化的無障礙運輸服務。

原PO推著嬰兒車又牽著年幼的女兒，低底盤公車確實能方便她不少，當乘客較多時，大家也不妨互相體諒。然而在車內時，家長也盡量不要讓嬰兒車擋住走道，其他乘客若遇到類似情況，也可以幫忙媽媽拉住推車。