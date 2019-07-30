開燈見老爸暈倒木椅上！他嚇噴狂喊...結局超烏龍：有莫名魔力

▲ 老爸睡客廳，害兒子以為發生什麼事了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

有床不睡硬要睡沙發！ 一名男網友日前到客廳開燈時，發現老爸竟然倒臥在沙發上不動，還好最後發現只是誤會一場。對此網友們都說不能怪老爸，因為客廳的沙發或木椅一直都有種讓人嗜睡的魔力，「睡上面超涼」、「客廳+木頭椅=比較好睡」。

「真的不要再嚇我了啦！我心臟禁不起這種驚嚇啦！」一名男網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示日前到客廳拿東西時，一開燈竟看到老爸暈倒在木頭長椅上！焦急的原PO當下趕緊衝上前呼喚老爸，沒想到爸爸這時卻緩緩醒來，睡眼惺忪地看著兒子，原來只是在睡覺而已。

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原PO表示，還好一切只是烏龍一場，但他也被嚇得不輕，「爸～講真的啦，想睡覺齁，就去洗澡，去房間睡啦！房間睡也比較舒服啊！」

▲比起床，很多老人家更喜歡睡在客廳的椅子上。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出，許多網友都不約而同表示，這種木椅子真的有種說不出的魔力，「你不知道椅子都有一種魔力」、「我偶爾半夜睡不著，也是溜到客廳木椅上睡」、「睡上面超涼」、「客廳+木頭椅=比較好睡」、「此時～覺得會打呼似乎也不是壞事」。

另外也有網友表示，其實很多長輩和老人家都會這樣，「老人家都嘛這樣，我也常常嚇到，習慣就好」、「上了年紀的人，有時經常會打盹，但正式躺在床上，又睡不着，這是年輕人沒法體會的」、「還一定要配開著的電視」。然而也有人提醒，即便知道老人家會這樣，還是要多留心比較好，寧可把他們叫醒確認，也不要理所當然當作在睡覺，如此一來更保險。

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