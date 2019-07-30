搭公車只投3元「下站補」卻直送警局　少女爆哭控司機酸她：搭霸王車

▲少女當天搭乘的同款公車。（圖／翻攝維基百科）



記者洪正達／高雄報導

高雄一名剛考上大學的少女日前搭公車到新崛江時，忘記帶錢包且身上只有3元，主動向司機表明已請母親到下車站牌前等候送錢，卻被司機當作要坐「霸王車」還被狠酸「穿的趴哩（漂亮）想坐免錢車」，當下立即將公車開往派出所，少女覺得受辱並在所內大哭，事後少女母親提告公然侮辱，警方將通知司機到案說明。

據了解，該名17歲剛考上大學的少女，日前在母親要前往楠梓加工區上班前，相約在新崛江購買入學用品，但少女搭上公車時才發現錢包忘記帶，且身上現金僅剩3元，投入零錢箱時被司機發現短少9元，因而質疑少女要搭霸王車，少女否認並表示母親會在下車站牌等候補足差額，但司機不採信，當場將公車開到五福二路派出所，少女向母親表示司機酸她「穿得漂亮又想搭霸王車」。

一直到母親到派出所時，少女放聲大哭，在場的員警趕忙上前安慰，少女母親事後控告司機公然侮辱，客運公司調查後表示，少女上車前曾刷一卡通，卻出現餘額不足的警示聲，直到下一個停靠站前，少女與其他乘客投入零錢，司機卻發現有乘客僅投3元零錢，詢問車上乘客並表示要「補足差額」，不過少女當時並無任何澄清舉動，司機因此認為她有逃票嫌疑，依公司作業流程將公車開往派出所。

客運公司業者也強調，高雄市的公車都很友善，不致因車錢短缺就報警處理，整起事件可能是少女未在第一時間說明而產生誤會，目前正與少女母親連繫再進一步溝通。