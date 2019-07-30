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「沒人關心一線人員」八仙塵爆開啟他4年愛心麵包旅程　曝近況：持續不下去了

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▲▼仙塵爆後主動將打烊後麵包送給第一線辛苦人員！希望藉由愛心麵包，能讓更多企業繼續傳遞正能量。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

▲充滿正能量的原PO，愛心旅程從八仙塵爆事件後一直延續至今。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

記者張靖榕／綜合報導

2015年發生的八仙塵爆事件至今仍讓許多人心有餘悸，但悲劇總能滋養出善行。一名烘培坊老闆表示，當年看到整個大台北地區醫護和消防人員都拚了命搶救傷患，激起他對第一線人員的關心，便決定每天晚上打烊後，把賣不完的麵包送到他們手中，結果就一路持續了4年。可惜的是，因為店裡狀況已經不允許他繼續下去了，他希望藉由臉書發文，能讓大家知道第一線人員的辛苦，也讓正能量影響更多人。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，他說自己是一個樂觀且充滿正能量的烘培坊老闆，當年看到大台北各區醫護人員和消防隊員非常辛苦地救治傷患，疲憊和身體狀況卻沒人關心，「隔天我就決定在我有能力的時候，應該要為他們做些什麼。」

請繼續往下閱讀...

老闆說，自己的能力就是每天晚上將賣不完的麵包送到第一線人員手上，就此開啟了4年來打烊後的愛心麵包旅程。他羅列出自己送到過的各個單位，包括三軍總醫院、馬偕醫院、長庚醫院、仁愛國泰醫院、大直消防分隊、東湖消防分隊等至少31個單位，「雖偶有身心疲憊，不過有天我把麵包送到消防單位時，消防員剛出完任務，揮汗如雨地對我說，『謝謝你，出任務到現在都還沒吃晚餐，謝謝你的麵包。』當下我聽到，就更確定這樣做事情是有意義的，於是我愛心旅程的動力源源不絕。」

▲▼仙塵爆後主動將打烊後麵包送給第一線辛苦人員！希望藉由愛心麵包，能讓更多企業繼續傳遞正能量。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

▲原PO說，他每天晚上都會把賣不完的麵包分送到第一線人員手上。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

還有一次，急診室的護士也對老闆說，半夜顧病人和家屬，常常忙到半夜餓了沒得吃，還好有他的麵包，「每當他們說謝謝的時候，其實應該是我對他們說謝謝。」不過最近老闆的店似乎出狀況，情況無法讓他持續這樣的愛心旅程，「但是第一線人員的辛苦我想藉此讓大家知道，我希望有能力的企業可以回饋社會，發揮社會企業的責任。」

網友看完都很感動，「這社會真的需要這種的溫暖，有你真好」、「謝謝您無私的付出」、「辛苦了！謝謝你！謝謝你一直給辛苦工作的英雄們溫暖」、「謝謝你，台灣有你很幸福。」

▼原PO列出他送過愛心麵包的單位。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

▲▼仙塵爆後主動將打烊後麵包送給第一線辛苦人員！希望藉由愛心麵包，能讓更多企業繼續傳遞正能量。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

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關鍵字：爆怨公社,八仙塵爆,麵包

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