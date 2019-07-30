長照ABC服務據點逾千家全國最多　台中續推「健康就診公車」

▲盧秀燕指恢復老人健保是做好長照的第一步。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

因應高齡化社會，台中市政府積極推動長照ABC計畫，目前全市服務據點達1021家，全國最多；此外，全市大約有1千6百台一般公車，超過7成為低地板無障礙設計，目標兩年內提升至9成，未來會在候車亭設置視障者叫車裝置，推出友善公車APP，滿足失能民眾搭車就診需求。

▲衛生局長曾梓展在市政會議做專案報告。（圖／台中市政府提供）

台中市政府30日舉行市政會議，衛生局長曾梓展針對市府高齡現況、長照資源與服務量能、科技運用及未來展望進行專案報告；另外，交通局長葉昭甫也針對「健康就診公車」設置現況，包括行經路線、設備與數量詳細說明。

▲台中續推健康就診公車計畫。（圖／台中市政府提供）

曾梓展表示，市政府推動長照計畫，依據服務項目分為ABC三種據點，A據點有102家，為失能者擬定服務計畫；B據點701家，專責長照服務；C據點218家，提供共餐服務，促進長者社會參與、健康促進，據點總數達1021家，全國最多。

▲台中低地板公車數量2年內將達到9成。（圖／台中市政府提供）

此外，市府也全面建置「健康就診公車」，葉昭甫表示，目前1千6百台公車中，超過7成為低地板無障礙設計，目標兩年內提升至9成，目前全市教學及區域型醫院最少都有4條健康就診公車路線行經，未來將逐步提升。

另一方面，為滿足視障朋友及學子需求，市府已在啟明學校、特殊教育學校前候車亭加裝公車叫車設備，藉由智慧型看板按鈕亮燈功能，通知司機提前靠站；預計下半年推出友善公車APP，方便視障朋友提前預約起迄站，目前正委託廠商進行後端系統測試，最快9月上線服務。

市長盧秀燕強調，老人健保是長照的第一步，市民隨著年齡增長，醫療支出也上升，市府恢復老人健保政策，不僅減輕年輕人的負擔，也是落實長照的第一步，

此外，社工、居家服務人員過得好，長照才能做得好，因此她肯定衛生局將長照人員透過保障月薪等方式，吸引更多年輕人加入。