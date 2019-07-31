車剛做完美容！他見「雨刷上夾一顆」錯愕到險出車禍：遭天譴啦

▲ 原PO雨刷上夾著貢丸 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

車子停在路邊，難免會有些鳥屎、落葉掉落在車身，不過這名網友車上掉的東西可就沒那麼普通了。一名網友今日開車到一半時，發現雨刷上竟然卡了一顆貢丸，嚇到他差點分神出車禍；而網友們看到照片後也都笑噴表示「真的是媽的貢丸」、「不要浪費」，摸不清貢丸究竟是從哪來的。

「不吃貢丸是不會點餛飩湯喔！媽的浪費食物遭天譴啦！」一名男網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示今（31日）車子才剛做完大美容，沒想到下班開車到一半時，發現雨刷上竟然夾著一顆油油的貢丸！

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只見圖中真的有一顆貢丸卡死在原PO的雨刷上，完全不知道是路人惡作劇還是是不小心的意外，這突如其來的「驚喜」也讓車主大呼「錯愕到差點車禍」。

▲ 到底哪來的貢丸啦！（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們看到這離奇的照片也都傻眼笑了，紛紛表示「貢丸你發生什麼事了」、「留給你宵夜吃的」、「不要浪費，趕快撿起來吃」、「洗車行老闆等等會不會PO文說要肉搜他的貢丸是誰ㄎㄧㄤ走了」、「哪招啦」。

還有網友開玩笑，表示車主真的應驗了「吸引力法則」，「真的是媽的貢丸，我還以為這句只是說笑，還真的發生在你身上」、「一定是你平常太常講這句話了」、「你可以改講『媽的便當、媽的雞腿』說不定也能如願」。

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