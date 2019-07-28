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竹市公車闢新線　串連清大兩校區、後站與生命紀念園區

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▲竹市公車闢新線　串連清大兩校區、後站與生命紀念園區。（圖／記者陳蒲芬攝）

竹市公車闢新線串連清大兩校區、後站與生命紀念園區。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導
新竹市全新公車路線即將上線！竹市府推動「六大公車優化方案」，其中「公車進校園」將再有新路線，市府將於成德路至清華大學校本部間開闢全新公車路線，串聯清大校本部、南大校區、新竹轉運站及生命紀念園區等節點，除了可減輕祭祀期間的車潮壓力，這個「開進校園」的公車路線也讓分散於兩個校區的清大學子上下課更方便，能夠安全前往市區、火車站，沿途建華國中和新竹國小學生、與竹蓮市場菜籃族也受惠，預計2019年下旬正式營運。

清華大學與新竹教育大學於2016年底合併，為鼓勵學生多搭公車、少騎乘機車，也盼校區間的交通更為便利，因此市府與校方共同研擬新公車路線，將從新竹生命園區下的成德路發車，經清大南大校區、新竹國小、竹蓮市場、到新竹轉運站，再開往新竹公園、建華國中及清大校本部。

▲竹市公車闢新線　串連清大兩校區、後站與生命紀念園區。（圖／記者陳蒲芬攝）

▲成德路－清華大學路線預定每日往返各30班次，預定在2019年下旬正式開始營運。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹市政府表示，新竹市南區目前有市區公車71、72、73路，但只有73路少數班次行經新竹生命園區，這次新路線將補足生命園區一帶不足的公共運輸系統，使南區的公車路網更為完善。

新竹市政府表示，目前新竹市共有5所大學，學生的交通安全一直是市府團隊相當關心的議題，因此在林智堅市長第一任任期剛上任時，便請交通處想辦法降低香山地區3所大學的學生交通事故。2016年時，原隸屬交通部公路總局管理的公路客運5809路線，移交給新竹市府管轄，更名為新竹市公車綠線，不僅票價降低、班次增加，更繞進中華大學宿舍、行經玄奘大學、元培科技大學，並可到達三姓橋火車站、新竹火車站、巨城購物中心、經國路口。


成德路－清華大學路線將由市區客運業者科技之星營運，負責人也正好是清大校友，得以藉此造福學弟妹。新路線預定每日往返各30班次，目前正在積極籌備中，預定在2019年下旬正式開始營運。

▲竹市公車闢新線　串連清大兩校區、後站與生命紀念園區。（圖／記者陳蒲芬攝）

▲科技之星負責人正好是清大校友，得以藉此造福學弟妹。（圖／記者陳凱力翻攝）

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關鍵字：新竹市政府,公車,清大

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