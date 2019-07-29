腳底刺出小洞直冒血！「尖頭兇手」一曝光猛戳1.7萬人笑點：眼神好鄙視

▲苦主踩到永澤的頭，腳底流血 。（圖／原PO授權使用）

記者張嘉晏／綜合報導

終於見識到永澤的殺傷力了！一名男網友日前在家走路到一半，腳底突然被刺到流血，低頭一看，才發現兇手竟然是洋蔥頭永澤。照片一出，網友們都被永澤鄙視的眼神逗笑了，「自己踩到還怪我？」、「不要小看他喔」。

一名男網友在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，只見圖中，他的右腳底板被刺出一個小洞，還流了一點血，兇手竟然是小朋友在玩的公仔「永澤」！永澤是卡通「小丸子」裡的角色，其特色就是有顆洋蔥狀的頭形，愛說一些刻薄的話，臉上常出現鄙視的眼神。

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受傷的苦主向《ETtoday新聞雲》記者表示，這公仔其實是小朋友在玩的，當時因為公仔的顏色和地板的花紋太像了，他一時沒有注意到就踩了上去。原PO還打趣地表示，傷口只有一點點深度，還好自己是踩到永澤而不是「大傑」，否則真的會完蛋。

▲筋肉大傑，如果踩到真的會出大事。（圖／翻攝《魔物獵人 XX》官方網站）

原PO說，自己透過這次的經驗，才終於見識到永澤的頭原來這麼尖；不過讓他更傷心的是，當時他因為太痛而躺在地上打滾，沒想到家人卻被永澤鄙視的眼神給笑噴，棄腳流血的他於不顧，「很可憐欸！」

這則貼文至今已經吸引了1.7萬名網友按讚，「永澤表示：我的頭是真材實料，請勿挑戰」、「不要小看他喔」、「有沒有跟永澤道歉」、「完全戳到我的笑點」、「他的眼神好像在怪你自己踩到他，怎麼好像是他的錯一樣」、「好痛可是好好笑」、「我懂這感覺，踩到瞬間升天」、「下次要穿室內拖啦」。

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▼ 永澤眼神笑翻網友。（圖／翻攝自爆廢公社）