吳崢萬言書分析時力：遇到柯文哲就「變了一個人」　是很奇怪的現象





▲前時代力量發言人吳崢。（圖／記者徐政璿攝）

記者袁茵／台北報導

前時代力量發言人吳崢30日在臉書上發了一篇標題名為「時代力量的問題」，一共9632個字的文章，將他一路以來目睹的黨內矛盾寫出來，希望時代力量黨內所有人必須正視這些問題。其中關於時代力量和台北市長柯文哲，吳崢表示，時代力量是一個旗幟鮮明的台獨政黨，但遇到柯文哲似乎就變了一個人，「實在是一個很奇怪的現象。」

吳崢提到，時代力量作為一個高舉價值和理念的政黨，且批判性如此之強，還是一個旗幟鮮明的台獨政黨，理論上理當對柯文哲市長的種種親中言行作出反應，但很奇怪，時代力量遇到柯文哲似乎就變了一個人，「要馬避而不談，要馬雙重標準輕聲細語，這實在是一個很奇怪的現象。」





▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

吳崢拿高雄市長韓國瑜訪香港中聯辦、柯文哲與國台辦主任劉結一會面當例子，認為時代力量對前者嚴詞批判「主權零分」」，後者卻說「我們支持柯市長所謂的對等公開透明，更希望一旦對等公開透明不被中國接受時，柯市長能夠堅守立場，拿出態度。」

「一來一往之間，為何轉變如此之大？」吳崢說，因為柯文哲的支持者和時代力量支持者高度重疊，一旦抨擊柯文哲，便會引來柯粉憤怒的回擊，流失選票，「一個政黨，面對有風險的政治後果不可能完全迴避，就算如此久了也會被人看破手腳，這個道理大家都明白，但真要決策時就有個問題跑出來：誰來負政治責任？」

▲黃國昌。（圖／記者呂佳賢攝）

吳崢提到，許多人批評立委黃國昌鮮少談及台北市政或柯文哲，站在黃國昌的角度，「為何他要來為黨扛這個擔子？比起時粉跟柯粉，昌粉與柯粉更是高度重疊！」以去年來說，如果時力支持者有七成支持柯文哲，那至少八成支持黃國昌，「既然台北沒有處理這一題，那麼他何須耗損自己的政治能量來接這個燙手山芋？這是人之常情。」

吳崢說，既然時力檯面上的政治明星都沒有為黨承擔這個站在理念上理當批判柯文哲的責任，那這個問題就變成時代力量這個招牌的集體責任，所有人共同承擔。許多時代力量的成員對民進黨抱持高度敵意，認為時力與民進黨有選票競爭壓力，因此民進黨是時力的最主要競爭者，但「我認為柯文哲才是在政治上，時代力量當前的最大競爭者。」

吳崢表示，廣義上來看、時代力量、柯文哲、黃國昌、館長等人都是這個社群中的聲量品牌，彼此間擁有重疊但不完全相同的支持者。第三勢力群眾還沒有明確的意識形態邊界，最大的共通點大概就是素樸的正義感與對傳統體制的不信任、被背棄感。

吳崢認為，柯文哲利用廉能、親民形象吸引了許多對新政治有期待的第三勢力支持者，卻因為自己的政治利益，屢屢用民粹的手段發起鬥爭，破壞民眾對社會體制的信任，甚至弱化兩岸政治邊界，倘若有朝一日柯徹底掌握了第三勢力群眾，勢必會對台灣的民主造成巨大的危害。

吳崢強調，不只是時代力量自身的存續，時力能否成為第三勢力裡的中流砥柱，建構出理性、建設性而非破壞性的第三勢力道路，是他對時力現下最深的期待，也是他之所以還留在黨的原因，「可惜目前為止看來，選舉太近、理想太遠。」