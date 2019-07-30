　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳崢萬言書分析時力：遇到柯文哲就「變了一個人」　是很奇怪的現象

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼前時代力量發言人吳崢。（圖／記者徐政璿攝）

▲前時代力量發言人吳崢。（圖／記者徐政璿攝）

記者袁茵／台北報導

前時代力量發言人吳崢30日在臉書上發了一篇標題名為「時代力量的問題」，一共9632個字的文章，將他一路以來目睹的黨內矛盾寫出來，希望時代力量黨內所有人必須正視這些問題。其中關於時代力量和台北市長柯文哲，吳崢表示，時代力量是一個旗幟鮮明的台獨政黨，但遇到柯文哲似乎就變了一個人，「實在是一個很奇怪的現象。」

吳崢提到，時代力量作為一個高舉價值和理念的政黨，且批判性如此之強，還是一個旗幟鮮明的台獨政黨，理論上理當對柯文哲市長的種種親中言行作出反應，但很奇怪，時代力量遇到柯文哲似乎就變了一個人，「要馬避而不談，要馬雙重標準輕聲細語，這實在是一個很奇怪的現象。」

▲▼台北市市長柯文哲出席「八一原住民族日 相約漫步遊臺北」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

吳崢拿高雄市長韓國瑜訪香港中聯辦、柯文哲與國台辦主任劉結一會面當例子，認為時代力量對前者嚴詞批判「主權零分」」，後者卻說「我們支持柯市長所謂的對等公開透明，更希望一旦對等公開透明不被中國接受時，柯市長能夠堅守立場，拿出態度。」

「一來一往之間，為何轉變如此之大？」吳崢說，因為柯文哲的支持者和時代力量支持者高度重疊，一旦抨擊柯文哲，便會引來柯粉憤怒的回擊，流失選票，「一個政黨，面對有風險的政治後果不可能完全迴避，就算如此久了也會被人看破手腳，這個道理大家都明白，但真要決策時就有個問題跑出來：誰來負政治責任？」

▲▼黃國昌召開「華航高層 了不起，負責！」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲黃國昌。（圖／記者呂佳賢攝）

吳崢提到，許多人批評立委黃國昌鮮少談及台北市政或柯文哲，站在黃國昌的角度，「為何他要來為黨扛這個擔子？比起時粉跟柯粉，昌粉與柯粉更是高度重疊！」以去年來說，如果時力支持者有七成支持柯文哲，那至少八成支持黃國昌，「既然台北沒有處理這一題，那麼他何須耗損自己的政治能量來接這個燙手山芋？這是人之常情。」

吳崢說，既然時力檯面上的政治明星都沒有為黨承擔這個站在理念上理當批判柯文哲的責任，那這個問題就變成時代力量這個招牌的集體責任，所有人共同承擔。許多時代力量的成員對民進黨抱持高度敵意，認為時力與民進黨有選票競爭壓力，因此民進黨是時力的最主要競爭者，但「我認為柯文哲才是在政治上，時代力量當前的最大競爭者。」

吳崢表示，廣義上來看、時代力量、柯文哲、黃國昌、館長等人都是這個社群中的聲量品牌，彼此間擁有重疊但不完全相同的支持者。第三勢力群眾還沒有明確的意識形態邊界，最大的共通點大概就是素樸的正義感與對傳統體制的不信任、被背棄感。

吳崢認為，柯文哲利用廉能、親民形象吸引了許多對新政治有期待的第三勢力支持者，卻因為自己的政治利益，屢屢用民粹的手段發起鬥爭，破壞民眾對社會體制的信任，甚至弱化兩岸政治邊界，倘若有朝一日柯徹底掌握了第三勢力群眾，勢必會對台灣的民主造成巨大的危害。

吳崢強調，不只是時代力量自身的存續，時力能否成為第三勢力裡的中流砥柱，建構出理性、建設性而非破壞性的第三勢力道路，是他對時力現下最深的期待，也是他之所以還留在黨的原因，「可惜目前為止看來，選舉太近、理想太遠。」

ET快訊
告別式擺罐頭塔！他問「喪家吃得完嗎」　網曝解答還爆這款超夯
高中數理資優女生3年全勤　畢業遇母喪「飯店端盤」打工5天猝死
純網銀執照放榜！　將來銀行、LINE BANK、樂天銀行3家

關鍵字：吳崢.柯文哲,時代力量

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

化學所氣爆意外2人灼傷送醫　中科院：無生命危險

缺席全代會遭批不知輕重　侯友宜：顧好民心才有資格談支持誰

國民黨主席列不分區立委第一？陳杰籲吳敦義勿自肥：會讓人家笑啦

蘇貞昌要辦韓國瑜拿小刀？侯友宜：家裡拿刀切水果沒有違法

爆韓國瑜想徵召被韓粉譙翻！　杜紫宸要告了「每人求償20萬」

臺史博展太陽花學運超夯「淇淇太陽餅」　網笑：為何沒有香蕉？

「這四年與民進黨關係必然惡化」　吳崢：時力面臨小綠陰影

郭柯配敏感時刻　劉宥彤悄赴北市府開會：沒跟柯文哲聊到天

確定違法領400萬！時力限高潞31日5點前說明　否則開除黨籍

吳崢萬言書分析時力：遇到柯文哲就「變了一個人」　是很奇怪的現象

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

雞聲尖叫！戲精哈士奇不想打針 對醫生「狂飆XX娘」媽：哪學的？

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！

半夜不睡覺High翻！柴瘋狂「過肩摔」　後方主子傻眼貓咪：發神經膩？

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

菸嗓女孩飆《我最親愛的》給過世爺爺　唱到哽咽好心疼QQ

化學所氣爆意外2人灼傷送醫　中科院：無生命危險

缺席全代會遭批不知輕重　侯友宜：顧好民心才有資格談支持誰

國民黨主席列不分區立委第一？陳杰籲吳敦義勿自肥：會讓人家笑啦

蘇貞昌要辦韓國瑜拿小刀？侯友宜：家裡拿刀切水果沒有違法

爆韓國瑜想徵召被韓粉譙翻！　杜紫宸要告了「每人求償20萬」

臺史博展太陽花學運超夯「淇淇太陽餅」　網笑：為何沒有香蕉？

「這四年與民進黨關係必然惡化」　吳崢：時力面臨小綠陰影

郭柯配敏感時刻　劉宥彤悄赴北市府開會：沒跟柯文哲聊到天

確定違法領400萬！時力限高潞31日5點前說明　否則開除黨籍

吳崢萬言書分析時力：遇到柯文哲就「變了一個人」　是很奇怪的現象

早餐鮪魚三明治＋新鮮柳橙汁！營養師狂推「一日菜單」照著吃就能輕鬆瘦

馬大偉解盤／老虎@天使　「挺」莊買天使讓1.5分

中職／吳昇峰投球聰明獲洪總賞識　12強有力人選

擅自穿越道路…行人事故年長者最多　「停看轉揮動」過馬路這樣做！

阻人才外流！波蘭宣布「26歲+年薪70萬以下」免18%所得稅　估200萬人受惠

來冬山河共度浪漫鵲橋！　2019宜蘭情人節8/7登場

「XXX是我朋友」！面試者攀關係　糗被486打臉：他去年被我開除了

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門逼性侵」　怕小嬰孩被傷…默默吞淚忍到結束！

化學所氣爆意外2人灼傷送醫　中科院：無生命危險

林萱瑜甩小三惡名！《炮仔聲》當「正義妹」替大嫂教訓狐狸精

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

政治熱門新聞

王瑞德：韓粉出庭求饒道歉5次　..

國安私菸風暴　華航美魔女照片曝..

私菸案陳菊「毫髮無傷」　黃國昌..

初選曾答應幫「癌症村」健檢　郭..

消失的169條私菸找到　藏身總..

「私菸團購」特勤5大群組曝　國..

罷韓割草「龍成宮」大集結　4張..

遭爆助理狂撈400萬　　高潞・..

侯友宜缺席全代會　遭韓粉灌爆：..

快訊／總統府完整還原私菸案始末..

韓國瑜拿水果刀喊蘇院長來逮捕我

陳水扁酸韓國瑜：認為憨厚的台灣..

美麗島民調：韓國瑜不信任度59..

高潞・以用助理遭爆狂拿400萬..

更多熱門

相關新聞

吳崢：若黃國昌離開　時代力量還能吸引年輕選民嗎？

立委黃國昌可說是時代力量的代表人物，不過，他與時代力量的理念不何時有所聞，未來是否退黨和個人動向成為外界關注焦點。對此，時代力量前發言人吳崢30日在臉書發了9千多字的長文，談論黃國昌和時代力量的關係。

吳崢9632字檢討時代力量兩大路線問題

高潞若請辭　柯一正將優先遞補

王浩宇籲時力開除高潞　推薦柯一正選立委

高潞・以用助理拿補助　時力回應了

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

排水孔驚見「滾燙紅光」！神人解答被讚爆

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒陰謀

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！

媽媽剛病逝…18歲女大生飯店離奇死亡

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

即／嘉義男被撞雙腿截斷　拔管身亡

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

日本妹買水果6樣800元怒嗆：被坑了

租藍寶堅尼炫耀！下秒撞到車頭全爛

王瑞德：韓粉出庭求饒道歉5次　臉書曝下波提告對象

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫面曝光

更多

最夯影音

更多

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面