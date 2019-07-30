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「沒人要撕破臉那我來」　吳崢9632字檢討時力兩大路線問題

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▲▼吳崢9632字檢討時代力量內部問題。（圖／翻攝吳崢臉書）

▲吳崢9632字檢討時代力量內部問題。（圖／翻攝吳崢臉書）

記者黃巈禾／台北報導

時代力量立委黃國昌爆料私菸案，引發外界認為針對民進黨，時代力量30日又因立委高路．以用的助理拿經濟部400萬補助引發討論。對此，前時代力量發言人吳崢30日在臉書以9632字大談時代力量內部問題，「寫出來，一來是我對黨還有最後的感情，二來是希望黨內所有人必須正視這些問題」。

吳崢表示，「國民黨不倒、台灣不會好」這是時代力量在2016標榜的口號，打倒國民黨是時代力量最原始的目標，然而，在立委洪慈庸、林昶佐、黃國昌三人分別拉下楊瓊瓔、林郁方、李慶華後，四年過去，這個目標是失敗的，因為顯然國民黨並沒有被打倒，反而絕地大反攻，而究竟在進入國會後，具體要怎麼實踐打倒國民黨，政治上的進程如何規劃，時代力量也沒有藍圖來執行。

「到底『打倒國民黨』還是不是我們政治上第一優先的目標？」吳崢認為，這是所有時代力量成員要捫心自問的問題，是的話，怎麼做？現階段最重要的任務是什麼？目前，黨內明顯蘊含著兩種截然不同的政治性格，根本的差別就是時代力量與藍綠兩黨間的距離，第一種，是認為時力應該與民進黨合作，共同對抗國民黨復辟；第二種，則是在藍綠兩黨間保持等距，就個案與政策監督批判，「這是時代力量真正的路線問題，長久以來被埋在檯面下、隱而不鬥的衝突」。

吳崢指出，不論是台北市長柯文哲的「藍綠一樣爛」，或是黃國昌在立法院拉出的「清廉 vs 弊端」都是一種在藍綠兩黨之間中立的形式，「藍綠一樣爛」，任何對台灣民主歷史以及政治現實稍有理解的人，都會知道這是一句「去脈絡帶風向，與事實違背的話」，即便站在最嚴格檢視的立場，馬英九執政與蔡英文執政，何者實現比較多時代力量支持的價值與政策方向，難道分不出來？

吳崢提到，以監督對抗權貴結構，創造一個新的政治分野，這樣的路線，或許有機會能夠突破既有的藍綠板塊，讓時力繼續穩定成長，但這個路線本身是由不斷不斷的戰鬥串連起來的，無法預測事件，政治上也沒有明確的遠程方向。

吳崢認為，政黨的功能，終究還是要給支持者指引一個方向，告訴大家究竟希望把這個國家開往什麼方向？更何況，以時代力量如此重視台灣獨立這四個字的政黨，主權議題、中國大陸威脅，我們怎麼能夠不視為優先問題？

吳崢提及，若將視角拉出立法院、拉出台灣政府部門外，拉出台北市、拉出台灣，會看到中國大陸正在殘忍的壓迫周邊民族的生存空間，香港23個公部門日前發表聯合聲明，嚴詞批判港府，港人已經幾乎要走到武裝抗暴的前線，「我們能獨善其身嗎？台灣能置身事外嗎？」在美國與中國大陸之間中立，就是選擇站在威權，在藍綠間中立，「我認為同樣亦相去不遠」。

吳崢表示，至今仍相信「國民黨不倒，台灣不會好」，國民黨是阻礙台灣進步，邁向下一階段的最大障礙，過去國民黨阻擋台灣民主化，民主化後阻擋轉型正義，阻擋各項社會改革，現在要阻擋台灣在美國幫助下真正脫離中國大陸勢力影響，阻擋台灣建構成一個更成熟更穩固的自決共同體，國民黨永遠為了利益站在危害台灣的那一端，這就是1949年來到台灣的殖民政權和台灣本土社會間永恆的衝突。

吳崢認為，如果時代力量如果不能夠讓時力的支持者們明白，台灣必須先面對這些歷史的沉痾，花費更多時間解決檯面下根深蒂固的結構問題後，才有可能向真正公平、效率的社會更邁向一步，就愧於諸多對時代力量推動台灣寄予厚望的人，也辜負當年時代力量創黨的精神。

吳崢指出，若時代力量怯於小綠的心魔，怯於將國民黨與民進黨之間的差異說出來，怯於指出台灣應該要走的方向，那麼即便時代力量成長了，但國民黨執政完換民進黨，民進黨執政完再換國民黨讓它復活，這樣台灣社會會變得更好嗎？「台灣打從有總統和國會直選以來，歷史只有一次真正政黨輪替就是2016年，這是一個多麼艱難不容易才走到的下一階段，難道我們要讓它倒退，所有努力都變成白費嗎？」

吳崢想問所有時代力量的夥伴，時代力量到底有沒有勇氣說出「對，我認為現階段民進黨繼續執政，時代力量作在野黨監督，這才是對台灣有幫助的。」、「時代力量能不能和民進黨合作，讓台灣歷史開向我們期待的方向？」

最後，吳崢說，自2015年入黨至今，儘管一路上諸多質疑，基於政黨倫理，此前從未公開批判，「今天到了這一步，實非我所願。如果時代力量還是無法面對自身的矛盾，還在困於選票計算，迴避應該承擔起的社會責任，那麼我對這個黨的期待、在這個黨的路，或許也走到了盡頭。」

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關鍵字：時代力量,吳崢

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