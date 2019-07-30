若高潞請辭⋯優先遞補時力立委！　柯一正：該我承擔就承擔

▲導演柯一正。（圖／ETtoday資料照）

記者楊亞璇／台北報導

時代力量立委高潞・以用的國會助理陳恩澤29日遭爆涉嫌非法取得400萬元的綠能補助，時代力量已經展開調查，若查證屬實，有違法情事，會依時代力量規章請高潞・以用請辭。若高潞・以用請辭，將由導演柯一正遞補。柯一正對此表次，「該我承擔的，我就承擔」。



綠黨29日晚間爆料，陳恩澤透過「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」等團體，在1月19日拿了經濟部各200萬元的綠能補助。高潞．以用29日夜間發出聲明稿澄清，「本人擔任立委後，從未利用職權取得補助」陳恩澤30日也發聲明稿自清，「舉凡對於原鄉部落有所助益之政府資源，依法申請，於法有據。」

時代力量發言人李兆立30日強調，本黨規章規定，涉嫌瀆職或影響黨的聲譽，最重可要求她辭去立委。若助理所為確實違法，但高潞・以用不知情，還需要處分嗎？李兆立說，「委員辦公室的狀況，委員應該還是要有一定的⋯至於涉入多深，還是經過調查結果確認」。

若高潞以用在調查後請辭立委，將依照不分區立委名單排序人選遞補，順位第一的台大經濟系教授鄭秀玲、順位第二的執業律師柯劭臻，及順位第三的弘道老人基金會執行長林依瑩皆已退黨。時代力量發言人李兆立證實，柯一正確實為遞補立委名單第一順位，若高路・以用請辭立委，將由柯一正遞補。



根據《三立新聞網》報導，談到是否將接任不分區立委，柯一正表示「該我承擔的，我就承擔」，但他認為，在他之前還有三位不分區立委，還要看最後的遞補狀況。