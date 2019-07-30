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26歲壯男持刀凶狠嗆警「射我啊」　電擊槍一射...他慘變弱雞當場倒地

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26歲壯男持刀凶狠嗆警「射我啊」　電擊槍一射...他慘變弱雞當場倒地。（圖／翻攝自twitter／SBA）

▲多名員警持槍包圍男子，其中一名員警用電擊槍化解了這次危機。（圖／翻攝自twitter／SBA

記者李振慧／綜合報導

美國紐約一名26歲男子日前突然持刀闖入警察局，還以西班牙語拼命大喊，「政府快搞死我了，我要你們射我」，面對這名一心求死的男子，雖然多名員警立即上前包圍他，但卻沒有如他所願開槍，而是使用電擊槍就順利將他制伏。

這起事件28日早上8時30分發生在紐約東區的第75分局，一名身型壯碩穿著白上衣的男子，突然持著一把刀走進警察局大廳，現場保全人員察覺他神情有異趕緊通報員警，一旁的2名民眾也覺得苗頭不對趕緊離開現場。警方現身後，男子不斷要求員警對他開槍，場面看起來十分危險。

多名員警小心將男子包圍，並持槍指著以防對方輕舉妄動，此時一名員警偷偷繞到對方身後，發射電擊槍立即就將人制伏在地，這段影片在網路上獲得4萬多人觀看，大家都稱讚幸好警方沒有真的掏槍，才沒有造成不幸事件。

現場消息人士透露，男子被電擊槍擊中時還大聲反問，「你們為什麼不開槍打我？」倒地時頭撞到玻璃門，被在場員警迅速制伏，送醫檢查只受了輕傷。警方則表示，男子目前已被送去當地醫院進行精神狀態的評估，疑似患有躁鬱症的他，將有可能不會被起訴。

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關鍵字：開槍,警察,紐約,電擊,美國,北美要聞

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