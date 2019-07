獨自入住飯店…「半夜被緊抱」以為是老公　張眼驚見綠蛇纏繞手臂

▲女子入住的飯店。(圖/翻攝自Hampton Inn Memphis Walnut Grove)



記者張方瑀/綜合報導

美國一名女子日前入住田納西州(Tennessee)孟菲斯(Memphis)的一間飯店時,半夜突然感覺到「有人」抱著她的手臂,原本以為是老公的手,沒想到睜開眼睛一看,居然一條綠色的緊緊地纏繞在她的手臂上。該飯店也立刻通知除蟲部門進行處理。

根據CNN報導指出,有一名女子26日看完醫生後,入住孟菲斯核桃林飯店(Hampton Inn Memphis Walnut Grove),結果半夜睡覺時突然感覺到有人抱著她的手臂,半夢半醒中還以為是先生抱著她入睡,仔細一想先生並沒有來,嚇得她立刻睜開眼睛,沒想到竟有一條綠色的蛇緊緊纏繞在她的手臂上。

