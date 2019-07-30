美調查：28％外送員承認偷吃！　薯條洋蔥圈最容易受害

▲ 外送發生偷吃事件相當煩人。（示意圖／達志影像）

實習記者許祐誠／綜合報導

現在有UberEats、Foodpanda等多家餐點外送服務App，幫忙省去外出買飯的時間。但美國食品公司（US Foods）近期一項調查顯示，有4分之1的司機承認有偷吃外送食物的經驗，尤其是洋蔥圈、薯條等容易得手、味道又香的食物，特別難以抵擋住誘惑。這項調查曝光後，讓許多網友直呼噁心，並要求這些公司「改善」

根據《休士頓紀事報》（Houston Chronicle）報導，美國食品公司於今年5月份，調查1518名年齡介於18歲到77歲、有在使用如UberEats、Grubhub、Door Dash和Postmates等美食外送App的美國成年人，結果研究顯示，有28％外送員承認偷吃訂單中的食物，另外有54％外送員則曾經動起歪腦筋，原因是受到「食物太香」的誘惑。

而且調查顯示，尤其是像薯條或是洋蔥圈等容易得手的食物越容易被偷吃，如果是披薩或漢堡等食物，少掉一部分都會非常顯眼。

▼ 披薩盒。（圖／pixabay）

另外，調查也詢問使用美食外送App的消費者，結果有28％消費者懷疑司機偷吃食物。調查的另一個問題「如果你點的薯條被外送員偷吃了幾條，你會有多不開心」，結果平均分數也高達8.4分，代表多數消費者不論有沒有親眼見證，都無法接受食物被偷吃的慘劇發生。因此，調查也指出，有多達85％消費者要求餐館使用防篡改標籤，解決食物被偷吃的問題。

調查還蒐集消費者和外送員在外送中對於彼此不開心的問題點，其中，消費者怨念最深的是食物送達時已經不新鮮、或是冷掉，外送員不開心的點則是客戶不接電話、過很久才出面拿食物，或是抵達餐廳時食物還沒準備好。

另外，有66％消費者認為，外送和服務費會影響他們決定給司機的小費，另有53％消費者則認為「天氣因素」也是決定小費多寡的因素之一。值得一提的是，調查顯示，消費者最久可以等40分鐘，只有4分之1的客戶可以接受交貨時間超過1小時。

這項調查曝光後，許多得知真相的網友感到相當崩潰，紛紛怒噴司機偷吃的行為，「很不道德」、「沒有人希望自己食物被吃吧」、「一想到我可能吃過陌生人的口水，瞬間感到超級不舒服」、「司機的手也不知道摸過甚麼東西」、「希望偷吃食物的司機，以後叫外送也被偷吃」。

此外，有網友也希望餐館或是App盡快改善偷吃的問題，「雖然不是每個司機都會偷吃，但得知這件事後，希望能有更好的解決辦法，可以防止偷吃事件再度發生，不然真的會降低使用App的意願。」

▲ 原PO叫速食店外送，竟從電眼看到驚人景象，下秒立刻打電話客訴，而外送員也因此「回家吃自己」。示意圖與本案無關。（圖／記者許力方攝）

事實上，之前《爆怨公社》就有一名網友分享薯條被偷吃的經驗，當時原PO叫了速食店外送，沒想到卻從電眼中發現外送員正在偷吃薯條，上樓還跟他說「祝你用餐愉快」，氣得他當場回應「你已經先享用了不是嗎」。

據Po表示，後來他打電話回店內客訴，正好是老闆接電話，餐廳立刻補上新的薯條，而且「據後送的外送員說，那位先生已經回家吃自己了...」。這起事件讓不少網友傻眼，也有人領悟「難道這就是外送薯條比較少的原因嗎」。

