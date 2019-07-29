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離婚求復合遭拒！　她把2歲雙胞胎溺死浴缸中「懲罰前夫」

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▲▼離婚求復合遭拒！　她把2歲雙胞胎溺死浴缸中「懲罰前夫」。（圖／翻攝自Steven Ford臉書）

▲史帝夫、薩曼莎和雙胞胎兒女。（圖／翻攝自Steven Ford臉書，下同。）

記者吳美依／綜合報導

英國38歲女子薩曼莎（Samantha Ford）去年離婚後，數度求復合卻被拒絕，於是把雙胞胎兒女傑克和克蘿伊泡進浴缸中溺死，讓前夫史帝夫（Steve Ford）至今仍然活在悲痛之中，「失去活下去的意志」。薩曼莎在26日的聽證會上承認2條過失殺人的罪名，全案將在8月16日做出最終裁定。

薩曼莎去年離婚後，飽受抑鬱症所苦，某天幫23個月大的雙胞胎洗澡時，將孩子們溺死在浴缸裡，隨後開車飆到時速100英里（約為時速160公里）自撞卡車試圖自殺未遂。她被發現時說，「我已經殺死我的孩子了，拜託讓我死吧。我們應該要永遠在一起的，我本來想要跳下懸崖，可是太暗了。」警方火速趕到住處救援，可是嬰孩的屍體已經僵硬了。

▲▼離婚求復合遭拒！　她把2歲雙胞胎溺死浴缸中「懲罰前夫」。（圖／翻攝自Steven Ford臉書）

▲史帝夫一直都很想成為父親。

史帝夫得知消息以後，幾乎哀求要警察說「這不是真的」，「一個原應保護孩子的人反而取走孩子的性命，這是我完全無法理解，而且永遠沒辦法接受的事情。」他表示，一直都很期待成為父親，傑克和克蘿伊的生日，是生命中最美好的一天，「我好像飄浮在空中，太神奇了。你的血和肉就站在你面前。」

《每日郵報》報導，這一對夫妻結婚前10年都住在卡達，透過試管才終於懷上孩子，2018年搬回英國後關係卻逐漸惡化，因為薩曼莎不想要離開富裕的世界，不斷施壓要求丈夫舉家搬回中東。據了解，薩曼莎曾經數度傳訊息哀求史帝夫回來，「你把我的世界撕裂了，我們現在是個悲慘、破碎又在屎坑裡長大的家庭」，還在Google上搜尋「年輕媽媽自殺」、「媽媽溺死兩個孩子然後自殺」等關鍵字，她的父母拜訪時建議把雙胞胎帶回娘家照顧，沒想到才剛離開就發生悲劇。

▲▼離婚求復合遭拒！　她把2歲雙胞胎溺死浴缸中「懲罰前夫」。（圖／翻攝自Steven Ford臉書）

▲一家人開心合照。

薩曼莎曾在法庭上透露，一直聽見聲音說要「殺死孩子」，不過住院以前卻沒有這種狀況，她也否認謀殺，「他們是我的孩子，我絕對不會傷害他們，這是一場夢！」檢察官卡克（Tom Kark QC）說，「她對於這段關係破裂感到非常難過，不想要成為單親媽媽。」

史帝夫表示，薩曼莎個性的極端版本就是如此，如果事情不順心，就會做出激烈的舉動，此番說法只是為了讓別人誤判病情嚴重性。他無法想像自己的孩子在劇烈的痛苦中死亡，「對於兩個無辜的孩子來說，這是最惡毒、令人髮指的行為。我毫無疑問地認為，她這麼做是為了自殺並且懲罰我。她知道我多愛孩子們，這是終極懲罰。」

英國肯特郡崔佛吉本斯醫院（Trevor Gibbens Hospital）的精神科醫師哈辛（Dr Muzzaffar Hussain）表示，福特可能具有「自戀式的憤怒」，因為自覺被丈夫羞辱、嘲笑，導致「殺人／自殺幻想」，「我認為，這是為了報復和懲罰史帝夫的離開，一種『是你逼我的』的感覺。」法官艾迪斯將於8月16日取得進一步的精神疾病證明，並對薩曼莎的刑期此做出最後裁決。

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關鍵字：英國,謀殺,離婚,單親,雙胞胎

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