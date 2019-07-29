陸配健保卡借胃癌表妹「用掉90萬醫療費」　開立死亡證明才露餡

記者黃翊婷／綜合報導

部分民眾為了方便會將自己的健保卡借給親友使用，但一名大陸籍配偶去年將健保卡借給罹患胃癌的表妹使用，前後一共用掉90萬元的醫療費用，最後還是不幸病逝，整起事件直到人走了才露餡。衛福部健保署坦言，目前已經發函要求各醫療單位落實雙證件查核，同時也提醒民眾不要隨意出借健保卡，以免觸法。

▲圖為感應式健保卡。（圖／記者趙于婷攝）

根據《自由時報》報導，健保署專委董玉芸提到，陸配把健保卡借給表妹這起案例，是2014年至今冒用健保卡醫療費用最高的，是到最後要開立死亡證明，當事人眼看瞞不下去才說出實情，事後除了得把款項還清之外，也因此吃上官司被判處緩刑2年；健保署長李伯璋則表示，這類型的案例太多，被抓到的恐怕只是冰山一角，未來會加強宣導，今年7月也已發函給各醫療單位，要求相關人員一定要落實雙證件查核，以免冒用的事件越來越多。

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其實，衛福部先前曾在電子報中刊載，曾有民眾將健保卡借給咳嗽不止的外籍朋友，沒想到卻診斷出罹患肺結核，還被衛生單位通知得回診隔離，甚至送藥到府，當事人這才坦承自己並非病患，而是把健保卡借卡朋友使用。

▲健保卡只限保險對象本人使用。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

而根據《全民健康保險法》第81條第1項規定，「以不正當行為或以虛偽之證明、報告、陳述而領取保險給付、申請核退或申報醫療費用者，處以其領取之保險給付、申請核退或申報之醫療費用2倍至20倍之罰鍰；其涉及刑責者，移送司法機關辦理。保險醫事服務機構因此領取之醫療費用，得在其申報應領費用內扣除。」

健保署提醒，冒用或出借健保卡，雙方都會受罰，甚至必須承擔刑事責任，累犯者最高可罰新台幣100萬元，因為健保卡是全民健康保險保險人健保署，對於符合加保資格的民眾所掣發的全民健康保險憑證，只限保險對象本人使用。