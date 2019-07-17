每次被抓都報親哥的名　檢、警、法竟一路通關無人知

▲徐男每次被警察抓都以哥哥的名字受訊。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名毒蟲徐男曾在2016年被查獲毒品時，冒用哥哥名義應訊，直到哥哥收到通知書才向警方檢舉。事隔一個月，弟弟再次因毒品被警方拘捕，但徐男賊性難改，仍以哥哥名義成功騙過警察、檢察官、法院，直到收押後，因病就醫，哥哥收到健保局通知信函才知道又被弟弟「裝肖維」，氣得到警局揭發。新竹地院法官也依偽造文書及詐欺得利判徐男5個徒刑。

據判決指出，毒蟲徐男2016年2月間遭台中市警察查獲施用毒品，但他卻冒用哥哥姓名應訊，就連簽名畫押都簽上哥哥的名字，檢、警一路通關無人發現，哥哥7月間收到檢方通知書，才發現遭弟弟冒名，趕去前往分局說明。

徐男陷害哥哥後，仍繼續逍遙法外，8月5日深夜，徐男在湖口搭乘黃男駕駛車輛準備前兜售毒品遭竹北分局警員攔查，徐男下車受檢時，竟趁機架住所長，將所長的頭壓抵胸前，幸好所長掙脫迅速撿起無線電呼叫支援，才順利逮捕徐、黃2人，徐男也因此入監服刑。

被逮捕的徐男，竟然又故技重施，再以哥哥名義應訊，警方也不疑有他，徐男再一次以哥哥名義，直通檢、警、法3關，甚至連被收押到看守所時，也未被發現。

在收押其的徐男，因為身體不適要求就醫，為了圓之前的謊，徐男仍繼續以哥哥的名義在看守所就診，徐男向醫護人員謊稱遺失健保卡，並偽造哥哥簽名證明本人就診，派駐看守所的醫護人員也以哥哥的身分向健保局申報醫療費。

直到哥哥又收到健保局的通知，才知道又被弟弟冒用，氣得跑到警局報案，揭穿遭弟弟冒用身份。徐男坦承不諱，法官審酌，認徐男犯詐欺得利罪判3月，行使偽造私文書罪4月，應執行5個月。

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