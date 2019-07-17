　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

每次被抓都報親哥的名　檢、警、法竟一路通關無人知

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

監獄,坐牢,服刑（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲徐男每次被警察抓都以哥哥的名字受訊。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名毒蟲徐男曾在2016年被查獲毒品時，冒用哥哥名義應訊，直到哥哥收到通知書才向警方檢舉。事隔一個月，弟弟再次因毒品被警方拘捕，但徐男賊性難改，仍以哥哥名義成功騙過警察、檢察官、法院，直到收押後，因病就醫，哥哥收到健保局通知信函才知道又被弟弟「裝肖維」，氣得到警局揭發。新竹地院法官也依偽造文書及詐欺得利判徐男5個徒刑。

據判決指出，毒蟲徐男2016年2月間遭台中市警察查獲施用毒品，但他卻冒用哥哥姓名應訊，就連簽名畫押都簽上哥哥的名字，檢、警一路通關無人發現，哥哥7月間收到檢方通知書，才發現遭弟弟冒名，趕去前往分局說明。

徐男陷害哥哥後，仍繼續逍遙法外，8月5日深夜，徐男在湖口搭乘黃男駕駛車輛準備前兜售毒品遭竹北分局警員攔查，徐男下車受檢時，竟趁機架住所長，將所長的頭壓抵胸前，幸好所長掙脫迅速撿起無線電呼叫支援，才順利逮捕徐、黃2人，徐男也因此入監服刑。

被逮捕的徐男，竟然又故技重施，再以哥哥名義應訊，警方也不疑有他，徐男再一次以哥哥名義，直通檢、警、法3關，甚至連被收押到看守所時，也未被發現。

在收押其的徐男，因為身體不適要求就醫，為了圓之前的謊，徐男仍繼續以哥哥的名義在看守所就診，徐男向醫護人員謊稱遺失健保卡，並偽造哥哥簽名證明本人就診，派駐看守所的醫護人員也以哥哥的身分向健保局申報醫療費。

直到哥哥又收到健保局的通知，才知道又被弟弟冒用，氣得跑到警局報案，揭穿遭弟弟冒用身份。徐男坦承不諱，法官審酌，認徐男犯詐欺得利罪判3月，行使偽造私文書罪4月，應執行5個月。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
丹娜絲「風力達標」第一槍　蘭嶼、綠島宣布今晚停班停課
20歲女打110叫外賣：我要筷子+蛋　警聽懂了「10分鐘火速
夏宇童羞笑現身回應！曝打手遊牽線孫協志…認「相處很自然」
2張圖看丹娜絲放不放颱風假！氣象局最新「風雨預報」出爐

關鍵字：冒名,健保卡,毒蟲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

17歲女疑參加毒趴暴斃　飯店人員驚「裸身、穿內褲」仰躺已屍僵

好友奪愛妻！　苦情男遭擄1小時　被逼「降低贍養費」

謊稱打工未攜行李就出門！17歲電眼妹「摩鐵裸斃」　林燕祝：疑遭毒品控制

家人遭威脅　「罷韓」尹立、陳冠榮提告！要韓約束支持者

詐騙不分年齡！15歲女到67歲嬤...皆因「害怕」險被騙光積蓄

愛上女秘書卻追不成！男專員PO文攻擊她「花蝴蝶」…辯：創作小說

狂按電鈴又對警施暴！　法官不給李婉鈺緩刑「原因曝光」　

向館長宣戰！「吃屎哥」騎車衝國道超嗨　警看直播抓人扣車

「她，忘了回家的路」…女苦尋母24年　台南神警完成尋親任務

每次被抓都報親哥的名　檢、警、法竟一路通關無人知

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

吳宗憲神預言韓國瑜「45％支持率」　呼籲郭台銘若堅持選總統：寸步難行！

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

人小鬼大！雙胞胎姐妹互譙老爸　霸氣嗆聲逼他出家門：別回來了

李光洙跳APINK又變殭屍舞　恩地.劉在錫聯手激怒「氣到摔帽」XD

IU《德魯納》超高傲老闆娘　超愛TV美食..呂珍九不跟就得死XD

17歲女疑參加毒趴暴斃　飯店人員驚「裸身、穿內褲」仰躺已屍僵

好友奪愛妻！　苦情男遭擄1小時　被逼「降低贍養費」

謊稱打工未攜行李就出門！17歲電眼妹「摩鐵裸斃」　林燕祝：疑遭毒品控制

家人遭威脅　「罷韓」尹立、陳冠榮提告！要韓約束支持者

詐騙不分年齡！15歲女到67歲嬤...皆因「害怕」險被騙光積蓄

愛上女秘書卻追不成！男專員PO文攻擊她「花蝴蝶」…辯：創作小說

狂按電鈴又對警施暴！　法官不給李婉鈺緩刑「原因曝光」　

向館長宣戰！「吃屎哥」騎車衝國道超嗨　警看直播抓人扣車

「她，忘了回家的路」…女苦尋母24年　台南神警完成尋親任務

每次被抓都報親哥的名　檢、警、法竟一路通關無人知

黑色賓士失控「撞飛多車」3死10傷　女乘客打電話哭喊：撞了好多人

禿子福音！北榮醫幫小鼠「拉皮」7天　裸背咻咻長黑毛

廚房沒人突冒火　威州5起離奇火災竟跟「天婦羅麵衣」有關

老公公狗腰想發洩　瘋狂求歡「生產完2月人妻」慘遭斧頭削頭滅口！

陳學聖發文教育部　要求政大、東吳提供蔡英文升等資料

實測「珍珠搭配這些飲料」　解婕翎拍完影片⋯拉了6次

日夜沈迷網路3年！16歲男「焦慮憂鬱全上身」：同學一直在說我壞話

「移民奠定美國歷史」眾院決議譴責　川普批民主黨把戲：我們2020見

中職／富邦證實簽新洋投　班華德披30號、本周報到

媽特別預訂米克斯造型蛋糕　汪背對迴避「眼神死」…嫌棄掉頭走

「刺青辣媽」牽女兒逛街！路人狂回頭　身分曝光讓酸民跪了

社會熱門新聞

17歲猝死少女起底　生母崩潰：..

17歲妹陳屍摩鐵　3男聲押全獲..

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　..

快訊／黃牌重機噴飛100公尺…..

倒車撞死1歲金孫　阿公抱進診所..

阿尼基腰酸背痛　他驚呼：背後趴..

吃屎哥騎上國道被攔！警一句話網..

史上最狂殺人情侶　弒母凶器還拿..

即／傳訊息交接未完成任務！　台..

大戰13歲女友5次　大一男自首..

阿嬤超渡2嬰靈　全因乩童不讓她..

快訊／台65黃牌騎士「趴地」慘..

醉漢鬧釣蝦場　釣客被嗆「看Ｘ小..

買5年才知前租客暴斃　屋主氣告..

更多熱門

相關新聞

毒蟲懷疑老農偷拿電線　開槍警告

天外飛來橫禍！張姓老農與兒子6日開車到豐原農田載運稻穀，疑似遇上偷電纜線藏放卻找不到的男毒蟲，懷疑老農夫拿走。雙方引發口角後，對方竟朝張男左大腿開槍，經送醫急救暫無生命危險，警方則全力緝捕中。

地上一排健保卡！實用用途曝光

男遭盤查攀關係　褲襠一大包露餡

稱健保卡被盜用　老翁險被騙70萬

「早戒了」才講完卻掉出安毒　他辯單親爸壓力大

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

雙颱夾擊台灣？「恐挾大量豪雨」降雨熱區曝

丹娜絲大彎！11縣市暴風圈侵襲破80%

丹娜絲恐登陸！行政院：備妥3日糧食

17歲猝死少女起底　生母崩潰：我女兒很乖

17歲妹陳屍摩鐵　3男聲押全獲釋

Joeman認分手咪妃！「乾妹妹→正宮」扶正內幕被挖出

花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！小孩淒厲哭叫

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　猝死遭裸棄

丹娜絲出現兩颱風中心　恐成雙颱

快訊／雙颱恐夾擊台灣？氣象局回應了

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

標記鮪魚肚！ 水樂園門票省200

迪士尼員工生活苦　繼承人見識後怒了

快訊／黃牌重機噴飛100公尺…台65騎士趴地慘死原因曝光

兒子嫌布丁難吃　爸一看冰箱秒暈

更多

最夯影音

更多

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面