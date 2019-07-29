周四起變天「南部有雨到下周」　彭啟明：颱風發展溫床出現可能同時2、3個

▲氣象局說，這周菲律賓東方海面至南海的低壓帶中環境適合熱帶系統發展，可能會有颱風形成。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

把握好天氣，南部周四起變天，一路有雨到下周！根據中央氣象局預報，周四（8月1日）起水氣逐漸增多，東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨，午後雷雨的範圍又再擴大，各地山區、平地都可能有局部短暫雷陣雨。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，周三（31日）、周四開始，颱風發展的溫床開始出現，可能有不只一個，而是同時兩、三個都在發展，「8月的確也是颱風發展的旺季，平均有5個颱風生成，有一個會侵襲台灣。」

氣象局說，今天（29日）凌晨在恆春半島及台東受東南風帶來水氣影響，出現一波明顯雨勢，其中恆春半島有局部大雨發生，至於南部地區也有零星降雨；白天之後，台東及恆春半島仍會有間歇性的陣雨，至於其他地區則以晴到多雲為主。

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氣象局表示，午後各地有局部短暫雷陣雨，其中北部及東半部的降雨以山區附近機率較高，而中南部則山區、平地都有機會，尤其南部的雨區範圍又會更廣，提防瞬間大雨、雷擊等現象，山區活動更要留意溪水暴漲的情形；溫度方面，各地高溫約32到35度，其中新竹以北、南高屏及花蓮有局部36度高溫發生的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，周二（30日）、周三（31日）太平洋高壓勢力較強，各地大多為晴到多雲，環境風場為東南風，迎風面的台東及恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後雷雨範圍縮小至山區及近山區平地。

氣象局提醒，周四至周日（8月4日）太平洋高壓北抬，加上菲律賓至南海一帶季風低壓區內熱帶擾動逐漸活躍，易有熱帶系統發展，但發展的地點及時間仍有不確定性，請多留意氣象局發布的最新資訊；由於這段期間水氣逐漸增多，大氣環境轉趨不穩定，東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣，午後雷雨的範圍又再擴大，各地山區、平地都可能有局部短暫雷陣雨。

▼氣象局製作本周天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局也製作本周天氣圖提到，這周菲律賓東方海面至南海的低壓帶中環境適合熱帶系統發展，可能會有颱風形成，但發展的地點、時間與對台灣天氣的影響仍有不確定性。

氣象局表示，氣溫方面，本周皆悶熱，各地高溫在32度以上，大台北地區、中南部近山區及花東縱谷一帶氣溫更可達35、36度左右。

氣象局預報，下周一至下周三低壓帶影響，大氣環境仍不穩定，花東及中南部地區有短暫陣雨，北部及東北部地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

▼未來一周依舊是高溫炎熱天氣。（圖／氣象局）

彭啟明在臉書提到，周三、周四開始，由於整個西太平洋上，西南季風環流發展的季風低壓，開始在南海到菲律賓東方海面醞釀，太平洋高壓位置也略為偏北，台灣附近的風場將明顯轉為偏東到東南風，和過去偏西南風不大相同。

彭啟明說，西太平洋靠近赤道附近的環境內，都在整個季風低壓帶內，相當的不穩定，預期有許多擾動將會發展，也有利於颱風的生成，這不像是過去零星式單一發展的颱風，而是颱風發展的溫床開始出現，可能有不只一個，而是同時兩、三個都在發展，預期這不穩定的情境至少維持到8月中旬。

彭啟明表示，這不是代表這周開始就會有颱風侵襲台灣，而是看天氣的方式就要和過去不大相同，因為過去是以西南季風為主，台灣大多受到西南風影響，這是典型梅雨季過後的天氣型態；這周開始進入典型夏季颱風發展特徵，關心的重點在颱風。他指出，在統計上，8月的確也是颱風發展的旺季，平均有5個颱風生成，有一個會侵襲台灣。

【新增彭啟明說法】

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更新時間0706