越南妻睡覺「穿牛仔褲」拒滾床、逃回家1年！台男訴請離婚

▲越南妻子拒行房逃回老家。（圖／123RF）

社會中心／綜合報導

新北市一名楊姓男子與越南籍的阮姓妻子去年在台灣登記結婚，但婚後半年，阮女就回到越南，並傳訊息告知楊男想要離婚。楊父表示，媳婦明確向媒人表示不再回台灣，且新婚期間也都穿牛仔褲睡覺，不願意行房。新北地院認為兩人無意維持婚，判准離婚，可上訴。



楊男表示，前年透過嫁來台灣的阮女阿姨牽線認識，去年1月兩人在台灣登記結婚，但是婚後個性不合，語言也不通，老婆便在去年7月23日無故離家，之後就再也沒回來。透過阿姨才知道，阮女已經回去越南，且無意再回到台灣來。

阮女在越南期間傳訊息表示「我想要離婚」、「我不能住在你家裡」、「因為你不擔心我所以讓我們獲得自由」等，想離婚的意願明確，且兩人實質上已分居近一年，楊男訴請離婚。

楊父出庭時表示，曾經詢問兒子為何媳婦都還沒懷孕，結果兒子才坦承，阮女睡覺的時候都穿牛仔褲，而且非常明確拒絕行房。另外，他也抱怨媳婦很懶惰，不願意做家事，他與兒子的衣服都自己洗。

開庭期間，阮女由於人在越南，並未出席，也未提出書狀答辯。法官認為，阮女已經在LINE訊息中表達願意離婚，且雙方已分居一年，可見夫妻都無意願繼續維持婚姻，已難以再共同生活，因此判准離婚。