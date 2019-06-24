地上一排健保卡！實用用途曝光他驚呆　網壞笑：手癢想洗牌

▲健保卡排隊 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

健保卡除了可以拿來看病，竟然也可以拿來排隊、省下寶貴的時間！一名男網友今日首次見到「健保卡排隊法」，覺得很驚奇，忍不住po上網分享；而網友們見狀也開玩笑說「好想洗牌」、「也有遇過郵局用存摺排隊的」，但其實這一幕在各地方都有出現過。

一名男網友在臉書「爆廢公社」中貼出一張照片，只見他所貼出的圖中，地上有一排健保卡排在鐵門前面，乍看之下完全不知道是什麼作用的。原po後來表示，其實這張照片的地點位在一間皮膚科診所前，這些健保卡都是患者用來排隊的工具，笑說自己也是第一次看到。

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對此，有人認為這樣的方法很好，就不用擠在診所前乾等，「我上個月體檢也是這樣，不過是放在櫃臺排隊」、「這樣排比較不會整堆人妨礙走路唄！」、「也遇過郵局用存摺排隊的」、「我們家附近的診所是會用掛袋給病患放健保卡」。

▲其他診所也有這樣的情形出現過 。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過也有人對於這樣的做法存有疑慮，「壞一點，全部洗牌」、「遇到壞人竊取個資怎麼辦」、「腳好癢好想踢一腳」、「這樣偷插隊是不是也沒人知道，沒人看著」、「不怕健保卡被插隊嗎？或被拿走？」。

然而這樣的做法在許多地方診所都行之有年，不少人回應說熱門診所因為太多人了，都會採用這種方法；另外現在許多醫療業也與行動APP合作，民眾預約掛號後，不必在現場等，時間到再過去即可，便可省去寶貴的時間。

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