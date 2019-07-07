2歲孩面前遭夫摑掌重毆「抱頭狂抖」　越南新娘最流利的韓文：我錯了

▲ 女子遭丈夫狂毆，小孩也嚇得大哭。（圖／翻攝自YouTube／강아지회무침）

國際中心／綜合報導

南韓各大網路論壇及社群媒體5日起瘋傳一段家暴影片，其中一名越南籍女子只是因為晚餐煮了越南料理，便遭丈夫甩巴掌、用腳狠踢，他們的孩子也全程目睹父親的暴行。這段影片引起公憤，男子今（7）日稍早已被警方緊急逮捕。調查指出，受虐的女子來到南韓僅一個月左右，說得最流利的一句韓文竟是，「我錯了，請不要打我。」

全羅南道警察廳7日宣布，6日晚間近9時在靈岩郡三湖邑逮捕涉嫌對越南籍配偶施暴的36歲男子，正進行調查。該名男子4日晚間9時左右在三湖邑的家中毆打30歲的妻子，以拳頭、雙腳及鈍器瘋狂施暴，導致妻子肋骨等部位骨折，需治療長達4周，現已住院接受治療；他們2歲的孩子則暫時被安置於兒少機構。

由影片中可見，赤裸上身的男子以右手奮力甩了女子一個巴掌，接著對她拳腳相向。女子嚇得只能雙手抱頭，整個人縮在鞋櫃旁發抖；他們的孩子則緊貼在母親身旁，被激動的父親嚇得不斷大哭。而男子完全不顧小孩的哭聲，一面辱罵妻子一面伸出拳頭重毆。

此前，全羅南道靈岩郡一名居民5日晚間報案指出，一名越南籍女子因韓文不好，經常被丈夫毆打。受虐女子透過口譯向警方表示，「3年前認識現在的丈夫，在懷孕的狀況下回到越南生下小孩，今年6月初再次來到南韓，開始和丈夫一起生活。約一個月的日子裡，丈夫以『韓文不好』等為由，經常在酒後對我怒罵，6月底開始打我。」

警方指出，受虐女子在丈夫施暴時只能用生疏的韓文說道，「我錯了，請不要打我」，向丈夫求饒；因為經常用到，所以講得很好。

另一方面，警方判斷他們2歲的孩子受到精神上的虐待，預計在進行額外調查後對男子追加虐童罪嫌。警方提到，「小孩哭了的話，嫌犯就會發脾氣、要求妻子讓孩子停下來」，由於案情重大，且男子再犯可能性高，預計會申請拘捕令。