好市多神物在家自製「冰炫風」！CP值超高　網大讚：手刀補貨去

▲網友分享自製的冰炫風完勝麥當勞。（合成圖／翻攝《COSTCO好市多 消費經驗分享區》，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

越來越炎熱的天氣，吃個冰消消暑是再幸福不過的事了。一名網友日前在臉書分享自己在美式賣場「好市多」（Costco）買到的一樣好物，不僅價格便宜，還能自己在家DIY「冰炫風」！文章一出，引來許多網友議論，表示要揪團去搶貨。

原PO日前在臉書社團《COSTCO好市多 消費經驗分享區》貼出兩張照片，並表示「如果你很愛麥當勞的冰炫風，我只能跟你說這樣搭根本是天堂」。照片顯示，原PO將好市多裡面販售的「蘇格蘭經典牛奶冰淇淋」挖到碗裡，再配上敲碎的Oreo餅乾，並拿湯匙不停攪拌之後就可以得到DIY的「冰炫風」。

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原PO表示自製的冰炫風不僅便宜，還不會像「麥當勞」賣的那麼甜，更多了濃濃的奶味，讓他一吃成主顧，「自己做完勝，愛加多少Oreo碎就加多少！」此文一出，引發網友熱烈討論，「感覺不錯，要跟孩子來試試」、「手刀補貨去」、「先不說了我去搶貨」。

此外，還有網友分享其他種吃法，「如果家裡有堅果、壓碎一起拌一拌也超好吃哦」、「加紅龍果，變粉紅冰淇淋」、「丟進黑咖啡做漂浮也很棒」、「加芝麻粉也超優」、「加牛奶糖，就變成最新的牛奶糖冰炫風了」、「配上一杯無糖紅茶做成冰淇淋紅茶，好療癒啊」。