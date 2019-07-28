台灣虎航促銷又來了！機票「單程799元起」　巴拉望、宿霧都能飛

▲菲律賓巴拉望科隆跳島。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航2019年冬季班表早鳥優惠，預計將於下周一（29日）進行第四波開賣，限時2天開搶。這波速消航線包含菲律賓巴拉望、宿霧以及韓國大邱等航線，最便宜單程未稅799元起。

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▲台灣虎航第四波冬季班表早鳥優惠開賣。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航第四波冬季班表早鳥優惠開賣

促銷期間：2019年7月29日上午10:00起至2019年7月30日晚間23:59止。

促銷航線：

桃園-巴拉望NT$799起

桃園-宿霧NT$1,099起

桃園-大邱NT$1,399起（限IT6610及IT6611共用班號航班，並含15公斤託運行李）

▲韓國大邱旅遊，知名景點包含三一運動路、金光石街、83塔、E World樂園。（圖／記者賴文萱攝）

這次推出的優惠價格皆為單程未稅價，優惠機票數量有限。促銷搭乘期間為2019年10月27日至2020年3月28日，涵蓋聖誕假期、新年、農曆新年及二二八假期，只要妥善安排請假時機，最多可連休3至10天不等。

其餘航線及本次未開放銷售的航班，預計將陸續登場，台灣虎航請虎迷們鎖定官網或官方粉絲專頁（www.facebook.com/TigerairTaiwan）以獲得第一手訊息。