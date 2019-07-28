午後全台防大雷雨！颱風生成旺季來了　吳德榮：周六有2、3個擾動發展

▲彭啟明提醒，8月初是颱風的旺季，有比較多颱風發展生成，請大家開始要有所準備。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

颱風發展旺季來了！中央氣象局表示，今天（28日）午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，且本周南海、菲律賓東方海面的季風槽內易有熱帶系統發展。氣象專家吳德榮提醒，颱風好發期將至，防颱準備不可少，最新歐美模式模擬周六（8月3日）季風低壓槽內，各有2至3個熱帶擾動發展。天氣風險公司總經理彭啟明也說，本周進入有利於颱風發展趨勢，請大家多留意。

氣象局說，今太平洋高壓仍偏弱，大氣還是不穩定，各地雖大多數時間是多雲到晴的天氣，但清晨到上午中南部及東半部沿海仍有局部短暫陣雨，其他地區也有零星降雨。

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氣象局提醒，午後雷雨發展得還是會較為旺盛，尤其各地山區及西半部平地午後降雨機率偏高，中午左右對流就有機會發展起來，並且消消長長持續較長時間，也容易有短時強降雨所造成的局部大雨或豪雨，並伴隨強陣風、冰雹等較為劇烈的天氣現象；溫度方面，各地高溫約32到35度，沒下雨時較為悶熱。

▲▼今各地要留意午後雷雨。（圖／氣象局）

氣象局說，周一（29日）至周三（31日）太平洋高壓增強，各地大多為晴到多雲，環境風場為東南風，迎風面的台東及恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後雷雨範圍縮小至山區及近山區平地。

氣象局表示，周四（8月1日）至周六太平洋高壓北抬，台灣位於高壓邊緣，大氣環境再轉不穩定，清晨至上午中南部及東南部沿海地區有局部短暫陣雨，午後雷雨範圍擴大，各地山區、平地都有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，本周皆悶熱，各地高溫在33度以上，大台北地區、中南部近山區及花東縱谷一帶氣溫更可達35、36度左右。

氣象局提醒，本周隨著太平洋高壓西伸，南海至菲律賓東方海面為相對低壓區（季風槽），其內易有熱帶系統發展，但發展的地點及時間仍有不確定性，請多留意氣象局發布的最新資訊。

氣象局預報，下周日（8月4日）至下周二（8月6日），太平洋高壓影響範圍偏北，台灣位於高壓邊緣，大氣環境仍不穩定，花東及中南部地區有小範圍降雨，北部及東北部地區為多雲午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

▼未來一周依舊是高溫炎熱的天氣。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）及美國（GFS）模式模擬顯示，本周期末大氣型態逐漸轉變，太平洋高壓脊大約在北緯30度向西伸展，從南海向東延伸至西北太平洋則為「季風低壓槽」所盤據。

吳德榮說，歐美模式模擬周六晚間8時地面圖顯示，季風低壓槽內各有2至3個熱帶擾動發展，位置及強度雖不盡相同，但透露出西北太平洋將進入颱風生成旺季，與氣候平均8月是颱風生成最多的月份相符；但一周左右熱帶擾動的模擬，無論任何模式都有很大的不確定性，應持續觀察。

▼吳德榮貼出歐美模式模擬周六晚間8時地面圖，季風低壓槽內各有2至3個熱帶擾動發展。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

彭啟明也在「兩分鐘報天氣」提到，本周西南季風開始發展，西南季風槽移到南海、菲律賓東方海面，進入有利於颱風發展趨勢，不排除逐漸有擾動發展成低壓或是颱風，很有機會有颱風發展的可能性。

彭啟明說，8月初是颱風的旺季，有比較多颱風發展生成，請大家開始要有所準備，有颱風不見得會來台灣，但就代表有一定的機率，請大家多留意。