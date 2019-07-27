雨還沒下完！全台19縣市續發大雨特報　防雷擊強陣風

▲氣象局針對全台19縣市發布大雨特報。（圖／氣象局）

記者胡順惠／台北報導

中央氣象局17時持續發布大雨特報。氣象局提醒，受對流午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，屏東縣已有豪雨發生；今（27日）天新北市以南至嘉義、南投、花蓮、台東地區及台北山區、宜蘭山區、南部山區仍有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

大雨特報：

基隆市、台北市山區、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣

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▲氣象局針對全台19縣市發布大雨特報。（圖／氣象局）

根據氣象局觀測，今天太平洋高壓偏弱，加上高層冷心低壓接近，大氣環境變得相當不穩定，清晨到上午中南部地區已有局部降雨，其他地區上午前雖然為多雲可見陽光的天氣，不過午後雷雨將發展得相當旺盛，尤其各地山區及西半部平地午後降雨機率普遍都有60%至、70%以上，對流發生的會較早且持續時間較久，容易出現短時強降雨所造成的局部大雨或豪雨，提醒局部地區會有大雷雨發生的機率，並伴隨強陣風、冰雹等較為劇烈的天氣現象；溫度方面，各地高溫普遍在31、32度以上，尤其北部高溫可以來到35度左右，戶外活動請多補充水分。

氣象局指出，今年第6號輕度颱風「百合」已於今天凌晨登陸日本關西一帶，強度雖然即將減弱為熱帶性低氣壓，但對關東的天氣仍會有所影響，若要前往日本的朋友請留意航班資訊。

氣象局表示，明（28日）天台灣各地及馬祖大多為多雲到晴的天氣，清晨至上午中南部及東半部沿海地區有局部短暫陣雨，其他地區及金門、澎湖亦有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

