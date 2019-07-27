　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雨還沒下完！全台19縣市續發大雨特報　防雷擊強陣風

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼大雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局針對全台19縣市發布大雨特報。（圖／氣象局）

記者胡順惠／台北報導

中央氣象局17時持續發布大雨特報。氣象局提醒，受對流午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，屏東縣已有豪雨發生；今（27日）天新北市以南至嘉義、南投、花蓮、台東地區及台北山區、宜蘭山區、南部山區仍有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

大雨特報：
基隆市、台北市山區、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣

請繼續往下閱讀...

▲▼大雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局針對全台19縣市發布大雨特報。（圖／氣象局）

根據氣象局觀測，今天太平洋高壓偏弱，加上高層冷心低壓接近，大氣環境變得相當不穩定，清晨到上午中南部地區已有局部降雨，其他地區上午前雖然為多雲可見陽光的天氣，不過午後雷雨將發展得相當旺盛，尤其各地山區及西半部平地午後降雨機率普遍都有60%至、70%以上，對流發生的會較早且持續時間較久，容易出現短時強降雨所造成的局部大雨或豪雨，提醒局部地區會有大雷雨發生的機率，並伴隨強陣風、冰雹等較為劇烈的天氣現象；溫度方面，各地高溫普遍在31、32度以上，尤其北部高溫可以來到35度左右，戶外活動請多補充水分。

氣象局指出，今年第6號輕度颱風「百合」已於今天凌晨登陸日本關西一帶，強度雖然即將減弱為熱帶性低氣壓，但對關東的天氣仍會有所影響，若要前往日本的朋友請留意航班資訊。

氣象局表示，明（28日）天台灣各地及馬祖大多為多雲到晴的天氣，清晨至上午中南部及東半部沿海地區有局部短暫陣雨，其他地區及金門、澎湖亦有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

ET快訊
女高材生休假返家　消失整天親友滿街找…草叢見「衣服撕爛女屍」
Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了
搭小黃陪女兒考驗光師！媽坐「死亡撞擊點」　退休少將父悲痛

關鍵字：氣象局,氣象雲,大雨特報

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

竹科工程師百萬年薪...他問「發財路」傳承給孩嗎？網掀論戰...牙醫完勝

撿到「一條BRA奶超開」！單純弟生問號：誰會穿那麼長　真相一爆…千人笑瘋

雨還沒下完！全台19縣市續發大雨特報　防雷擊強陣風

加護病房忙翻！護理師想提神「咖啡泡半小時」神展開　超多人都犯過傻

頭份新夜市開在住宅區　警送上「紅色賀禮」：200多張違停罰單

彰化警局水溝上萬尾孔雀魚　民眾拿漁網「我撈！我撈撈撈！」

惡搞大絕！「橡皮筋黏住」撥不掉　一張圖逼瘋萬人...強迫症發作：怒撕課本

麥當勞最猛兒童餐玩具！他翻出「心中第1」籃球電玩機　網推這2項…經典炸

影／全台17縣市豪、大雨特報　中彰投「大雷雨警戒」

半年換4工作！10K妻家事擺爛「伸手要遊韓旅費」　30K男嘆：假日還唱歌看電影

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」

體驗「7日街友」 沒手機、睡紙板 他站6hrs陪身障伯叫賣暖哭網友

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

BY2第2次公演其他選手看到哭　「全新突破」華晨宇也認證了

鄧紫棋衣櫃間大公開　網驚訝：可以開服飾店了!

大貨車右轉撞機車！輾爆還不停　騎士卡輪前狂掙扎驚魂爬出車底

竹科工程師百萬年薪...他問「發財路」傳承給孩嗎？網掀論戰...牙醫完勝

撿到「一條BRA奶超開」！單純弟生問號：誰會穿那麼長　真相一爆…千人笑瘋

雨還沒下完！全台19縣市續發大雨特報　防雷擊強陣風

加護病房忙翻！護理師想提神「咖啡泡半小時」神展開　超多人都犯過傻

頭份新夜市開在住宅區　警送上「紅色賀禮」：200多張違停罰單

彰化警局水溝上萬尾孔雀魚　民眾拿漁網「我撈！我撈撈撈！」

惡搞大絕！「橡皮筋黏住」撥不掉　一張圖逼瘋萬人...強迫症發作：怒撕課本

麥當勞最猛兒童餐玩具！他翻出「心中第1」籃球電玩機　網推這2項…經典炸

影／全台17縣市豪、大雨特報　中彰投「大雷雨警戒」

半年換4工作！10K妻家事擺爛「伸手要遊韓旅費」　30K男嘆：假日還唱歌看電影

前進莫斯科中央陸軍仍未定　林書豪：很榮幸被看上

張信哲送大彩蛋！　為電影獻聲＋客串演出...粉絲超驚喜

李鵬遺體29日火化　天安門等地將下半旗誌哀

林志玲婚後現身滿溢幸福光　大秀紅唇、平腹，美出新高度！

中職／害林泓育打不好　陳江和難過：再考慮幫林益全餵球

竹科工程師百萬年薪...他問「發財路」傳承給孩嗎？網掀論戰...牙醫完勝

世泳賽／俄羅斯泳將破200蛙世界紀錄　尬贏前保持人渡边一平

撿到「一條BRA奶超開」！單純弟生問號：誰會穿那麼長　真相一爆…千人笑瘋

開告336人！韓粉私訊辯解求原諒　王瑞德「每人求償20萬」嗆：你不能惹到我

北榮成功幫毛利國王治病「保住一條腿」！毛利族赴台獻舞表謝意

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

「登山客坐湖底握拳亡」嘉明湖4..

吃屎哥赴連千毅直播單挑吃XX抱..

他PO文公審外送員　對話曝光風..

不能吵阿公！4歲弟秒變「沉睡毛..

冷心低壓周六快閃！西半部防雷雨..

她對發票6碼大哭...沒事不要..

17縣市防豪大雨　中彰投雷雨警..

吃屎哥約週六單挑　館長：一來就..

蒸飯...她一擦噁黑油　網長知..

37歲男100萬存款拚公職！網..

夜市牛排vs.骰子牛　他曝秒選..

1200到家！閨蜜蹭車「只肯付..

百萬欠費大戶抓到了！高公局深夜..

型男早餐店在板橋　老闆「HD正..

更多熱門

相關新聞

17縣市防豪大雨　中彰投雷雨警戒

氣象局12時10分針對15個縣市發布大雨特報，氣象局提醒，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（27日）天中南部地區及北部山區、東北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

「高層冷心低壓」來了　西半部雷雨特別強

冷心低壓周六快閃！西半部防雷雨彈

雷雨彈炸西半部！氣象局：19時後才停

宜蘭4.6地震　氣象局：不常見

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

小黃撞小黃　2車4乘客送醫急救中

「登山客坐湖底握拳亡」嘉明湖4大詭異山難

罷韓正妹告韓粉　他私訊求饒：我已70

張君雅小妹妹忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

15歲少女月事從沒來過　媽落淚訴真相

來地檢署對質！韓粉喊告罷韓正妹

辣媽太吸睛　鬍渣叔經過猛瞧入神

私菸案「最大咖買主」　就是吳宗憲

吃屎哥赴連千毅直播單挑吃XX抱水桶吐

他PO文公審外送員　對話曝光風向秒逆轉

女友困廁所尖叫　男破門救人鎖匠傻了

竇智孔突被拍肩！轉頭一看是「大咖女神」

蘿莉塔《玩很大》深夜福利！

林志玲婚後分居兩地　AKIRA深夜喝酒談心

買早餐撞見小貓曬太陽！近看哭慘

更多

最夯影音

更多

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面