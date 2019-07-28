「豪雨彈」午後狂灌4縣市！半夜「大雷雨」轟花蓮　氣象局升級警特報

▲半夜「大雷雨」轟花蓮，氣象局升級警特報 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

對流雲系發展旺盛，中央氣象局針對宜花東屏4縣市升級發布「豪雨特報」，尤其28日大氣依舊不穩定，午後雷陣雨消消長長、持續較長時間，容易出現局部大雨或豪雨。27日深夜11時50分並同時提出「大雷雨即時訊息」，指花蓮縣豐濱鄉將發生劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，持續時間至00時15分止。

27日深夜11時50分氣象局發布大雷雨即時訊息，持續時間至28日凌晨0時15分，花蓮縣嚴防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲「豪雨彈」午後狂灌4縣市！花蓮有局部大雨或豪雨，宜蘭、台東及恆春半島有局部大雨發生。



氣象局凌晨0時5分也升級豪雨特報，28日花蓮縣有局部大雨或豪雨，宜蘭、台東及恆春半島有局部大雨發生的機會。提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

氣象局預報，28日太平洋高壓仍偏弱，大氣還是不穩定，各地雖然大多數時間是多雲到晴的天氣，清晨到上午中南部及東半部沿海仍有局部短暫陣雨，其他地區也有零星的降雨，午後雷雨發展依舊較為旺盛，尤其各地山區及西半部平地午後降雨機率偏高，中午對流就有機會發展，消消長長持續較長時間，容易有短時強降雨所造成的局部大雨或豪雨，並伴隨強陣風、冰雹等較為劇烈的天氣現象。