午後對流旺盛　15縣市大雨特報！桃園、新竹「大雷雨警戒」

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

記者胡順惠／台北報導

中央氣象局12時10分針對15個縣市發布大雨特報，氣象局提醒，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（27日）天中南部地區及北部山區、東北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

大雨特報

台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣

請繼續往下閱讀...

【13:05更新】氣象局12時57分針對桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時00分止。氣象局指出，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

示警區域

桃園市：桃園區、中壢區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區

新竹縣：新埔鎮、關西鎮、湖口鄉





▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員王品翔指出，今天太平洋高壓偏弱，加上高層冷心低壓接近，大氣環境相當不穩定，中午以前各地為多雲的天氣，南部地區、恆春半島及東半部沿海有局部陣雨，午後雷陣雨會發展得相當旺盛，各地降雨機率都偏高。其中西半部地區及各地山區雷雨訊號特別強，雷雨時並易伴隨強陣風、雷擊甚至冰雹等現象；上午至中午各地氣溫偏高，普遍在31度以上，北部氣溫可達34度左右，午後受雷雨影響明顯降溫。

▲大雨示意圖。（圖／記者李毓康攝）

氣象達人彭啟明在臉書表示，過去兩三天的天氣都相當類似，不過周末兩天不太一樣，首先是西南部外海目前有非常旺盛雷雨胞發展，外圍雲系飄進南台灣，導致今天上午南台灣不像前兩天的悶熱，雲量也比較多，嘉義以南偶爾有短暫陣雨。他說，值得留意的是今天高空冷心低壓接近，午後熱對流可能會發展的更旺盛，雖然這個冷心低壓的結構並不是很完整，仍會提升台灣附近的大氣不穩定度，又配合西南至偏南風，帶來暖濕空氣，加上白天熱力作用，全台灣各地都有機會又出現午後大雷雨。

彭啟明進一步指出，週日會隨著冷心低壓逐漸遠離，午後熱對流的範圍有機會比較限縮在鄰近山區，提醒民眾山區戲水活動一定要特別留意，盡量避開下午時段；聽到雷聲務必找最近的室內躲避雷雨。他說，等到下週一開始太平洋高壓往西延伸，台灣附近轉為偏東風，風向一旦轉變，會讓午後雷雨的熱區從中部以北變成中南部，整體而言下週還算是相對穩定。