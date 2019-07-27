週休「高層冷心低壓」伴遊！西部雷雨特別強　吳德榮：下週二有熱帶擾動發展

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

週休出遊注意午後雷陣雨！由於高層冷心低壓接近，全台各地午後都會有午後雷陣雨，而且雨勢相當劇烈。氣象局特別提醒「西半部地區及各地山區雷雨訊號特別強」。

中央氣象局預報員王品翔指出，今(27)日太平洋高壓偏弱，加上高層冷心低壓接近，大氣環境相當不穩定，中午以前各地為多雲的天氣，南部地區、恆春半島及東半部沿海有局部陣雨，午後雷陣雨會發展得相當旺盛，各地降雨機率都偏高。

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▲雷達合成回波圖。

其中西半部地區及各地山區雷雨訊號特別強，雷雨時並易伴隨強陣風、雷擊甚至冰雹等現象；上午至中午各地氣溫偏高，普遍在31度以上，北部氣溫可達34度左右，午後受雷雨影響明顯降溫。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，週末及下週一(27至29日)低層水氣很多，各地多雲時晴，但大氣很不穩定，午後對流旺盛，影響範圍亦較大，「劇烈天氣」發生的機率提高；其他時間中南部及花蓮以南地區，亦有局部短暫陣雨的機率。

▲定量排水預報圖。

吳德榮表示，下週二至週五(30至2日)南海及菲律賓東方海面皆有熱帶擾動發展的跡象；台灣各地晴朗炎熱，午後局部雷陣雨在山區發展，並擴及鄰近平地；清晨東南部、南部沿海地區偶有零星、局部降雨的機率。本期氣溫變化不大，白天最高溫大約都在34至37度左右。