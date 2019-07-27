「郭柯配」鴨子划水先通電！劉宥彤：郭台銘想做什麼可以自己爭取

▲永齡基金會執行長劉宥彤。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲27日受訪時爆料郭台銘「有一些問題他還沒有回答」，引發外界對「郭柯配」的聯想。對此，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤表示，柯文哲最近的發言都有轉述給郭台銘，「相信董事長看了以後也會有他自己的想法，只是目前為止我們並沒有進一步的消息。」

對於柯文哲稱「有一些問題他還沒有回答」，劉宥彤27日受訪時笑說，柯文哲蠻熱情的，「最近給了我們很多問題」，針對「問題沒回答」一事她不清楚，可能還是等郭台銘回國以後，如果真的兩個人有見到面，兩人可以當面釋疑。

至於外界盛傳的「郭柯配」，劉宥彤說，郭台銘在過去3個月的選舉過程中認識不少好朋友，所以見面未必是談選舉，只要是對國家好、為中華民國好，相信郭台銘不介意跟任何人對談。劉宥彤強調，多交朋友沒有不好，至於是不是見了面就會談選舉？這都講得太早了。

劉宥彤也透露，有跟北市府顧問蔡壁如通過電話，但僅是彼此了解一下狀況，並沒有更多深入討論。蔡壁如在稍後受訪也證實，大約在4、5天前，郭柯兩陣營有溝通過，是對方（郭陣營）主動致電，雙方談到未來如果柯文哲有什麼重大規劃，可以提前通知，讓郭營可以有心理準備。

另外，外傳陸陸續續有國民黨人士接觸郭台銘，劉宥彤說，現在各方都有很多期待、想像，也有很多各自的盤算，但郭台銘不是傳統政治人物，「如果說有人是以選舉考量提出利益條件或位子分配，這些事情對郭董事長都不是有太大的吸引力」，不需要幫他安排太多職務，如果他想做什麼他其實也可以自己爭取，若郭台銘長思考過後也可能會勇於放下一切，主要還是看郭台銘自己的想法跟判斷。

對於國民黨初選結束近2周，郭台銘都在國外「沉澱」心情，外界好奇郭董心中是否有一些決定，劉宥彤說，郭台銘離開日本後，和幕僚的接觸比較屬於單向，沒辦法做比較深入的交談，對於台灣政壇有沒有對進一步的看法，可能都要等他回來後會比較明朗，至於郭台銘本人則預計會在8月初返國。

