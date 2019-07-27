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雲林六房媽神威顯赫　柯文哲「前腳走」蔡英文「後腳到」

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▲▼柯文哲出席免費肝炎及肝癌大篩檢-扶輪人消除C肝讓愛延續。（圖／記者葉南州攝）

▲柯文哲28日將到雲林斗南六房媽參拜。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

台北市長柯文哲28日將到雲林，首站參拜斗南新厝寮六房，同時參訪虎尾金鵬毛巾親子館、姐妹電台及虎尾福安宮舉辦粉絲見面會，總統蔡英文也即將29日下午到雲林，而且也是要到六房媽斗南新厝寮紅壇參拜，可見六房媽的魅力，柯、蔡互別苗頭。

▲蔡英文參訪車王電子，感謝回台投資。（圖／記者鄧木卿攝）

▲總統蔡英文29日也到雲林斗南六房媽參拜。

六房媽祖是由斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉等五個鄉鎮市內數個里、村與聚落組織成「股」，共同輪流奉祀，5月19日才從虎尾鎮過溪股的大庄紅壇，移駕到斗南股新厝寮的紅壇，王金平當時也受邀前來參與六房媽祖過爐遶境盛事，與雲林縣長張麗善等多位立委共同引燃起馬炮。

據了解，柯文哲明天安排在雲林走透透，已經有宣傳車在街頭放送柯P行程，上午8點10分到六房媽斗南新厝寮紅壇參拜，9點10分到虎尾金鵬毛巾親子館與毛巾產業第二代接班人座談會，接著將到虎尾姊妹電台接受電台錄音，結束後到虎尾福安宮粉絲會，行程也安排得相當緊湊。

▲王金平參加六房媽盛典。（圖／ETtoday資料照）

▲王金平5月參加雲林六房媽盛會。

雖然柯文哲尚未表態參選，直搗韓國瑜的鐵票倉，但較勁意味相當的濃厚，蔡英文也緊跟在柯之後雲林，顯見非常重視雲林的政治地位，而近月以來韓國瑜的妻子李佳芬深陷豪宅與祖墳風暴，就不知道是否也會對此發表看法，引發外界好奇。

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