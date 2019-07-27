果凍北車連署挺選總統　郭台銘貼心提醒：注意安全

▲劉宥彤。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

儘管國民黨已確定由高雄市長韓國瑜代表角逐2020總統大位，但出國「沉澱」的前鴻海董事長郭台銘，脫黨參選到底的傳聞不斷，挺郭社團「正義老虎軍團」近來更啟動網路連署，甚至27日在台北車站已有實體連署點。面對粉絲的熱情，郭的幕僚永齡基金會執行長劉宥彤表示，郭董事長非常感謝，但也希望大家要注意自己的安全。

挺郭臉書社團「郭台銘粉絲老虎軍團」26日在粉絲專頁「正義老虎軍團」表示，「自己的國家自己救，就是要挺郭台銘！」郭台銘前進總統府，需要民眾的行動支持填寫連署書，因此將展開「老虎軍團啟動遍地開花連署郭台銘競選總統」計畫，第一站選在台北車站重慶南路一段跟忠孝西路交叉口的消防隊旁7-11，時間為27日早上10時30分開始，還特別提醒網友要記得帶身分證。

「其實我覺得現在每天天氣都很炎熱，然後下午還會下很大的雷陣雨，我們是蠻心疼粉絲們的，因為這樣真的很辛苦」，面對大批熱情粉絲，劉宥彤說，大家都很心急、很希望能夠支持郭董事長，郭董事長非常感謝，但也希望大家要注意自己的安全，避免跟其他人發生衝突，要以顧好自身安全為最重要的要務，「我相信這也是郭董希望他的粉絲能夠相照顧自己。」

至於粉絲自發性連署，是否有跟郭陣營聯繫？劉宥彤否認，強調是粉絲的自發性行動，「雖然董事長現在沒有任何決定，所以也有可能這連署最後不一定用得到」，但站在郭董事長的想法，他還是感謝這群喜愛他的人或是支持他的人。

而粉絲除了連署希望郭台銘脫黨參選外，對於「韓郭配」也是強烈反對。劉宥彤說，「韓郭配」或什麼配什麼，都要尊重郭董事長的意願，「現在大部分傳言都是部分人士的期待」，主要還是要看董事長自己的想法。

