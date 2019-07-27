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柯文哲要不要選總統？51比49好危險　網猶豫「怕草包會贏」

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▲▼老天鵝娛樂舉辦2020總統票選活動，51％網友不投柯文哲。（圖／翻攝老天鵝娛樂）

▲老天鵝娛樂舉辦2020總統票選活動，51％網友不投柯文哲。（圖／翻攝老天鵝娛樂）

記者蔡文鈴／綜合報導

台北市長柯文哲是否參選2020總統大選一直受到各界關注，臉書粉絲專頁「老天鵝娛樂」舉辦票選活動，詢問網友若柯文哲宣布參選總統會不會投他，51％網友表態不投他，49％網友投柯文哲，票數比相當接近，有網友擔心雖然支持柯文哲，但怕草包會贏。

老天鵝娛樂自26日下午舉辦票選活動，截至出稿前有49％的網友會把票投給柯文哲，有51％的網友不會把票投給柯文哲，票數比呈現膠著狀態，投票活動將於28日下午結束。

對於這樣的投票結果，不知是否為柯文哲人氣下滑的警告，不過，有網友則表示，「很喜歡柯～但是因爲有韓～分票後真的有可能讓韓贏，歐不」、「再怎麼喜歡柯p，只可惜這次候選人有韓，如果投柯，個人覺得很冒險，只是增加韓國魚（瑜）的當選率，我才不想賭」、「誰要二岸一家親，我就不投他，下一位」、「連老天鵝這裡都還只是五五波、柯文哲總統路很懸啊」。

還有網友留言，「感覺大家都覺得柯上會吸淺綠票，難道覺得不會吸淺藍票嗎？」、「覺得柯是個好市長，但不一定會是好總統，希望他當完台北市市長的下一步可以當新北市市長。」

另外，有網友堅定立場「我的票只給清廉勤政，不債留子孫的人，目前符合條件只有柯文哲」，也有網友猶豫「很不希望他當烙跑市長、但更不想選另外兩個」、「支持歸支持，但覺得他如果參選草包可能會贏....」。

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關鍵字：柯文哲,2020總統大選

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