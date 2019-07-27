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永齡力推「農村創生」　劉宥彤笑：大家看到郭台銘就想跟他要錢

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▲▼永齡基金會執行長劉宥彤。（圖／記者陳家祥攝）

▲永齡基金會執行長劉宥彤。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

永齡基金會27日舉行明日農村趨勢論壇，基金會執行長劉宥彤也提到投入選舉3個月的心路歷程，她直指「政治真是個地獄」，相比下來，論壇討論的東西根本是天堂，對國家社會有貢獻。

談到投入資源協助農村創生，劉宥彤笑說，「大家看到郭台銘就會想要跟他要錢，現在選舉也是」，但重點是還要有價值觀，不要一直來誰配誰，很煩，要有一個價值觀。

永齡基金會27日舉行明日農村趨勢論壇，要幫有志返鄉投入農春創生的青年找資源、訂策略，執行長劉宥彤建議，提案者應該要有一個計畫原型、一個短期目標，比較能說服投資的基金會或企業。

劉宥彤說，永齡基金會投入許多資源協助偏鄉教育、農村創生等，對企業來說，地方創生跟農村創生可以有幾個角度，第一個角度當然就是所謂的資源

話說到一半，這時劉宥彤也對著台下正在等她的媒體笑說，「直播應該結束了吧？那我又不能講一些奇奇怪怪的話，等下又有很多配出來」。她直言，大家看到郭台銘就會想要跟他要錢，現在選舉也是。

「我其實經過3個月後再站在這舞台上，我覺得我從地獄又爬出來了。」劉宥彤說，政治真是個地獄，這裡真是人間天堂，「我們討論的事物對國家、社會、生活有長足正面的貢獻；政治就是完全沒貢獻，完全胡說八道的世界。」

▲▼永齡基金會執行長劉宥彤。（圖／記者陳家祥攝）

隨後，劉宥彤也指出，青年要返鄉進行農村創生，最大阻礙就是尋找支持的資源、系統，「說實在話，政府對這些事情是蒼白無力的，為什麼？因為大部分公部門體系的人長年在那位子上，長年的意思就是說能改變早就改變了，不會等到某天突然改變，如果沒有外在刺激，其實公務體系對你的幫忙趨近於0，甚至可能不太懂你回鄉要創造的事情是什麼。」

劉宥彤說，提案者來討論資源介接時，基金會在意的是，這個人必需要傳達你想要串聯的是什麼、如何發揮影響力、如何讓更多人一起完成這件事情，「其實人跟人的關係就是地方創生，回到一個地點開始時的第一件事情。」

「我們都會希望支持一個已經完成的小計劃。」劉宥彤表示，希望可以看到提案者有一個原型或短期計畫，像未來3到6個月的時間可以完成什麼事情，「來跟企業或基金會談你偉大的夢想時，重要的是說，你對於你長遠夢想前面的原型計畫，是長什麼樣子」。她笑說，有一個老灰仔突然想救國救民，搞得過去3個月很瘋狂，「他的原型計畫是什麼？他好歹搞了個鴻海，可以證實他能救國救民。」

劉宥彤舉例，來找郭台銘除了錢以外，還要有價值觀，「不要一直來誰配誰，很煩，要有一個價值觀」給錢是最容易的，做事的人是更加不容易，但投入方跟資源方要有非常好的共同價值觀，才能共創很好的內容。

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關鍵字：郭台銘,郭董,劉宥彤,永齡基金會

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