總統專機變私菸貨機　高思博、裘佩恩：政府應徹查杜絕特權

▲蔡英文總統出訪專機遭查獲走私近萬條香菸，震驚全國，高思博、裘佩恩兩位法律專家接，呼籲司法單位應啟用窩裡反條例，追查完整的內幕和真相。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

蔡英文總統出訪專機遭查獲走私近萬條香菸，震驚全國，高思博、裘佩恩兩位法律專家接力，在直播和廣播節目中深入探討，認為涉及犯罪刑期累計達數十年，情節嚴重，司法單位應啟用窩裡反條例，追查完整的內幕和真相。

高思博於19日出國，適逢蔡英文總統結束訪問加勒比海友邦行程，準備「風光」返台，高思博先預錄7月25日的直播節目，談論總統此行的意涵，他認為由於台灣的國際處境艱困，總統能過境美國成為外交重點，以此標準衡量，全程算是達到既定目標，然而卻付出了花大錢的代價，值得各界省思。

總統此行最大金額的支出是耗費685億元新台幣，向美國採購戰車，雖換得高規格過境的禮遇，但事關國防需要，政府仍應衡量利弊得失。其次，總統此行當面承諾貸款45億元新台幣給海地政府，政壇紛紛表明異議，高思博認為主要原因是不符合「救急不救窮」的國際交往原則，畢竟電網鋪設工程屬於基礎建設並不急迫，記得馬英九政府時代，曾救濟非洲布吉納法索3千萬元新台幣、甘比亞1億元，都是針對天災造成的難民，絕對是救急，卻遭到綠營抨擊是凱子外交。高思博以為政府對於外交花錢竟存在兩套標準，應該檢討總統出訪的作為。

蔡總統出訪專機於7月21日返抵國門，卻爆出國安單位護航走私洋菸9800條，案情延燒4天，內情仍然詭譎複雜，代替高思博主持週三嘉南電台廣播節目的裘佩恩接棒，觸及高思博來不及討論私菸案。

資深律師裘佩恩指出，私菸案看似貴婦貪圖節省稅捐的團購行為，其實已涉及國家安全和貪汙圖利他人刑責，嚴重影響國家安全和官箴，絕對要追查到底。他強調，全案持續多年，多人參與，卻從未被發現和糾正，顯示國安行政和監控機制蕩然無存，按照刑法個別論刑的基準，許多涉案人重複犯罪，均為累犯，可能被判刑數十年，必須啟動窩裡反條例，給予舉發證據者減刑，才有機會將真相追查清楚，所以預期以後案情將更精彩，民眾不妨繼續看下去。