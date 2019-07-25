蔡英文稱私菸案「長期陋習」　韓國瑜轟：領導中華民國能力有問題

記者李唯甄／高雄報導

國安局官員涉嫌利用總統出訪勤務走私9800條菸，總統蔡英文直到25日才親上火線，表示難以接受「長期累積的陋習」，涉案的國安局少校吳宗憲和張恒嘉，更遭到羈押禁見；高雄市長韓國瑜被問到此事，忍不住重砲抨擊蔡英文「領導中華民國的能力絕對有問題」。

▲蔡英文25日首度回應私菸案 。（圖／記者張一中攝）

私菸案延燒第4天，不只國安局前局長彭勝竹為此下台，涉案的國安局少校吳宗憲和張恒嘉，更遭到羈押禁見；但蔡英文卻直到今天（25日）才首度上火線回應，引來外界批評；有望在2020總統大選和蔡英文一決勝負的高雄市長韓國瑜被問到此事，也毫不留情砲轟蔡英文「治理能力有問題」。

▲韓國瑜批評蔡英文治理能力有問題。（圖／記者李唯甄攝）

「我的擔憂是，走私香菸9800條是眼睛看得見，但請問全國鄉親，我們看不見的有什麼？」，韓國瑜指出，有沒有毒品、有沒有武器、有沒有其他違法的東西？都不知道，而他第二擔憂的，就是蔡英文治理國家的能力。

「自己隨扈、負責自己安全的專機大量走私香菸，你民進黨的派系在裡面爭得你死我活」，韓國瑜批評蔡英文，身為中華民國的總統，治理國家用人用成這個樣子，「這會給台灣帶來危機的」；他喊話要蔡英文好好檢討，用人政策是不是有了問題，「身為總統，一定要有這種洞燭的能力、觀察的能力、還有分析事物的穿透能力，否則台灣就是真的帶來危險」，「所以我認為蔡英文總統領導中華民國的能力絕對有問題」。

▲華航空品處小組長黃川禎經8小時複訊，檢察官諭令20萬元交保。（圖／記者陳以昇攝）