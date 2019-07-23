雲端最前線／布局牽動全黨！王金平2020成「地下戰艦」？

國民黨初選確定由高雄市長韓國瑜勝出，但鴻海創辦人郭台銘始終未把話說死，讓黨內陷入分裂危機，而跳出三界的前立法院長王金平仍持續勤跑基層，對於外界好奇他要如何選總統，王則透露，「我只有跟菩薩說，祢如果需要我來選，需要我有機會來領導台灣，我說祢就要安排一條路來讓我。」另外，國安局私菸風波越演越烈，特勤吳宗憲利用陪同總統蔡英文出訪機會，涉嫌夾帶9800條香菸入關。消息曝光後，國安局長彭勝竹火速請辭，總統府侍衛長張捷也自請處分調職，而新北市調處初步偵訊後，目前其中8人目前以25至50萬不等的金額交保，主嫌吳宗憲與另一名涉案張姓軍官，複訊後則遭到檢方聲押。《雲端最前線》23日邀請前立法委員沈富雄、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊、ETtoday記者陶本和，與主持人楊文嘉探討國民黨2020局勢發展。

▲王金平。（圖／王金平辦公室提供）



整軍作業將成為國民黨2020總統選舉的勝敗關鍵。黨內人士擔憂，各山頭能否團結合作並帶領立委拚國會半數成為這一仗中最重要的一環，若不能達成團結，2020必敗。至於王金平是否會整合進入大選團隊，是擔任副手、不分區立委、監察院長，又或者脫黨參選？引發外界熱議。

對此，國民黨2020若要贏得大選，恐怕得先思考要如何彌平各陣營激烈初選後的裂痕、團結各路人馬，齊心攻破民進黨完整的戰鬥內閣，並取得美、中之間平衡與支持，這將是韓國瑜與黨中央必須合作完成的重要課題。《雲端最前線》23日邀請前立法委員沈富雄、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊、ETtoday記者陶本和，與主持人楊文嘉探討國民黨2020局勢發展。

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