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雲端最前線／布局牽動全黨！王金平2020成「地下戰艦」？

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國民黨初選確定由高雄市長韓國瑜勝出，但鴻海創辦人郭台銘始終未把話說死，讓黨內陷入分裂危機，而跳出三界的前立法院長王金平仍持續勤跑基層，對於外界好奇他要如何選總統，王則透露，「我只有跟菩薩說，祢如果需要我來選，需要我有機會來領導台灣，我說祢就要安排一條路來讓我。」另外，國安局私菸風波越演越烈，特勤吳宗憲利用陪同總統蔡英文出訪機會，涉嫌夾帶9800條香菸入關。消息曝光後，國安局長彭勝竹火速請辭，總統府侍衛長張捷也自請處分調職，而新北市調處初步偵訊後，目前其中8人目前以25至50萬不等的金額交保，主嫌吳宗憲與另一名涉案張姓軍官，複訊後則遭到檢方聲押。《雲端最前線》23日邀請前立法委員沈富雄、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊、ETtoday記者陶本和，與主持人楊文嘉探討國民黨2020局勢發展。

▲王金平。（圖／王金平辦公室提供）

▲王金平。（圖／王金平辦公室提供）

整軍作業將成為國民黨2020總統選舉的勝敗關鍵。黨內人士擔憂，各山頭能否團結合作並帶領立委拚國會半數成為這一仗中最重要的一環，若不能達成團結，2020必敗。至於王金平是否會整合進入大選團隊，是擔任副手、不分區立委、監察院長，又或者脫黨參選？引發外界熱議。

對此，國民黨2020若要贏得大選，恐怕得先思考要如何彌平各陣營激烈初選後的裂痕、團結各路人馬，齊心攻破民進黨完整的戰鬥內閣，並取得美、中之間平衡與支持，這將是韓國瑜與黨中央必須合作完成的重要課題。《雲端最前線》23日邀請前立法委員沈富雄、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊、ETtoday記者陶本和，與主持人楊文嘉探討國民黨2020局勢發展。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：布局,牽動,國民黨,王金平,2020,地下戰艦,總統

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