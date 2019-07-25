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「冷處理韓國瑜」不可能實現！　網紅「5神解」別棄守戰場：大力轉發哏圖開X

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▲▼韓國瑜爬樹。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜爬樹引起熱議。（圖／記者賴君欣攝，下同）

 地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜24日視察登革熱防疫作業時，突然爬到樹上說要檢視樹洞，讓隨扈及市府人員全嚇壞了，而此舉也引發不少網友譏諷「爛瑜衝樹」、「樹民總統」，不過也有人認為「酸韓」的圖文，並沒有打擊到韓國瑜，反而是在幫他衝網路聲量。對此，音地大帝則有不同見解。

網路紅人「音地大帝 Indie DaaDee」提到，「今天早上麻瑜上樹之後，不到中午就出現了一大堆衍生創作了，到了下午則出現了一種反彈說法，認為：『酸韓國瑜爬樹的圖文沒有打擊到韓國瑜，反而在幫他衝聲量，請大家不散布不轉發。』我必須要說，這種主張大錯特錯，非常之錯，請大家繼續努力轉發與開幹」

▲▼韓國瑜爬樹。（圖／記者賴君欣攝）

對此，音地大帝也提出五點原因：

1.「在資訊戰的年代，沒有任何一個戰場是可以棄守的。」、

2.「冷處理韓國瑜這件事在技術上完全不可能實現」

3.「在台灣，選舉主要是爭取三種民眾的支持，與我方光譜相同者、與我方光譜對立者、無特別傾向者(俗稱中間選民)，平常時期要爭取的是板塊位移」

4.「會因為看太多酸韓圖文，而覺得韓被欺負的人，進而更想投他的人，根本本身就是已經韓粉或潛在韓粉」

5.「擔心爬樹新聞蓋過小英出訪成果的新聞：酸爬樹的圖文創作出現之前，各新聞台跟媒體就都已經滿滿是爬樹的新聞了喔，如果擔心小英成果被淡化，請努力幫小英做宣傳，但這跟酸韓不衝突，可以同時進行」

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關鍵字：韓國瑜,韓粉,音地大帝

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