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「摸蛤仔兼洗褲」　七股氣象雷達新站健康、環保、觀光面面俱到

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▲中央氣象局台南七股雷達站新站通過環評，台南市長黃偉哲，陪同交通部長林佳龍前往七股鹽埕段海堤主持氣象站動土典禮。（圖／記者林悅翻攝）

▲中央氣象局台南七股雷達站新站通過環評，台南市長黃偉哲，陪同交通部長林佳龍前往七股鹽埕段海堤主持氣象站動土典禮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中央氣象局台南七股雷達站新站通過環評，台南市長黃偉哲，陪同交通部長林佳龍前往七股鹽埕段海堤主持氣象站動土典禮，交通部長林佳龍表示，耗資2.2億的氣象雷達新站，未來將打造成為七股新地標，不僅做為氣象的觀測，同時也具有防救災的功能，更解決了民眾對電磁波影響健康及生態保育的疑慮。

交通部長林佳龍表示，地方的意見，中央聽見了，七股雷達新站的環評承諾，避免工程施工對黑面琵鷺生態造成影響，10月到隔年3月會禁止工程施作，說到做到；然而對氣候多變的台灣，複合式的災害防救是需要有正確的氣象觀測，來做為判斷的依據，氣象站的設置是必要的；而新的站體設計融入七股鹽山及黑面琵鷺的元素，打造出七股新地標，大家所關心的舊站體也會妥善規劃，為七股觀光發展，注入新力。

市長黃偉哲指出，很高興爭議許久的七股雷達氣象站終於在中央與地方的協力下，完成遷移程序，地方建設是一棒接一棒的，這項建設除了順應民意外，新的雷達站也兼具保護人民生命、財產、精確掌握天氣、天候資訊等功能，它的外觀造型更融入黑面琵鷺的特色，將成為七股的新地標景點，具有觀光發展的價值；市長強調，新的雷達站能降低對生態保育的衝擊，照顧附近居民的健康，發展新的地標景觀，這就是七股最流行的摸蛤仔兼洗褲，也感謝環保團體野鳥協會、環保聯盟對社區及地方的關心，對生態保育都很用心。

中央氣象局葉天降局長指出，舊的氣象站已服役約18年，正是儀器設備需要更新的時機，感謝中央與地方協力，找到合適的地點設置新站，新的站房預計在明年底完工啟用。

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關鍵字：七股,氣象,雷達新站,環保、觀光

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