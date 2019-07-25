「百合」颱風發展中直撲日本！　颱風活躍期出爐：8/1後生成指標高檔

▲「百合」颱風發展中！預估將直撲日本。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／綜合報導

日本南方海面發展出熱帶性低氣壓，中央氣象局副局長鄭明典24日上午觀測，熱帶低壓明顯發展起來，雖對台灣沒有直接影響，但會影響後續太平洋高壓變化。預計未來熱帶低壓將朝日本前進，有發展為輕度颱風的趨勢。災害預報士賈新興也公布颱風活躍期最新預估，指標在29日左右由負轉正，8月1日後持續在高檔，生成機會較高。

氣象局觀測，日本南方海面的熱帶低壓，中心位在距離台灣東方約1600公里海面上，以時速20公里速度，持續向北北西移動，有發展為輕度颱風的趨勢，未來將朝日本關東一帶前進，預計對台灣天氣沒有影響。

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▲颱風活躍期出爐！8/1後生成指標高檔。（圖／中央氣象局）

賈新興校驗7/5的「颱風活躍期」預估，表示當時評估未來10天環境仍不利颱風生成，7/16指標開始轉正，7/24至8/1指標維持在6，8/1後指標在高檔，結果丹娜斯颱風就在7/16號生成，「這個指標主要是預估有利颱風生成的大環境是否成形，以西北太平洋的颱風生成來看，平均70%的熱帶氣旋是在季風槽中生成，另外颱風生成的環境有東風波及其它短周期的熱帶波動」。

最新的預測顯示，指標在7/29左右由負轉正，8/1後指標持續在高檔，賈新興指出，指標成長的預估和上一次的結果一致，8/5後指標再往上攀升，最後配合季節性震盪來看，至少8/1前颱風生成的機會低。

天氣風險公司24日上午9時並分析，在太平洋高壓的夾縫中，有一團熱帶雲簇默默的旋轉了起來，預估在未來24小時內發展為第6號颱風「百合」，可能在周末時影響日本本州，對台灣沒有影響，由於太平洋高壓持續疲軟，這樣的天氣型態還要持續一周。