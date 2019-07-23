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大暑到了！午後「大雷雨」再炸北台灣　彭啟明：最快8月初有颱風發展

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▲▼大暑到了！午後「大雷雨」再炸北台灣　彭啟明：最快8月初有颱風發展。（圖／氣象局）

▲午後大雷雨炸北台灣，台北市大安森林測站測得136.5毫米時雨量，突破今年全台午後時雨量最高紀錄。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局表示，22日午後雷陣雨發展旺盛，大台北、苗栗一陣暴雨，大安森林測站觀測到136.5毫米時雨量，預計23日主要還是留意午後熱對流發展，中南部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，尤其下風處的北台灣仍有大雷雨可能。天氣風險公司示警，136.5毫米恐破今年全台時雨量第二高，23日冷心低壓逐漸遠離，午後雷雨可能稍微小一些，但中部以北下午還是不能掉以輕心。

氣象局觀測，22日西南外海地區雲系較多，隨西南風將水氣帶入台灣，加上高層冷心低壓經過，台灣大氣環境不穩定，依據雷達迴波顯示，西半部山區及台北盆地受地形及熱力強迫機制，有明顯對流雲系發展，午後熱對流在大台北地區及中部以北山區發展旺盛，截至下午5時，最大時雨量發生在下午4時10分台北市，大安森林測站達到136.5毫米，突破今年全台午後時雨量最高紀錄，達豪雨等級。

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▲▼大暑到了！午後「大雷雨」再炸北台灣　彭啟明：最快8月初有颱風發展。（圖／氣象局）

▲▼大暑到了！午後「大雷雨」再炸北台灣　彭啟明：最快8月初有颱風發展。（圖／氣象局）

▲節氣進入「大暑」！午後大雷雨再炸北台灣。

氣象局預報，23日中南部及東半部依舊有局部短暫陣雨或雷雨可能，北部也有零星降水，各地大多是多雲到晴，主要還是要注意午後熱對流發展，尤其位在下風處的北台灣地區，有大雷雨發生可能。白天高溫普遍在32度以上，北部地區、中南部近山區及花東縱谷一帶氣溫可達34、35度。

預估未來一周大致是偏南風至西南風影響的大氣環境，天氣悶熱，降雨以午後雷陣雨為主，氣象局提醒，午後雷陣雨的範圍則受太平洋高壓的強度變化影響，24、25日（周三、四）太平洋高壓增強，各地才轉為多雲到晴，僅清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後山區及近山區有局部短暫雷陣雨。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，目前來看還是有這樣的雨勢，23日適逢大暑，俗話說「小暑、大暑無君子」，代表很熱的意思，冷心低壓逐漸遠離，雨勢會轉為局部性、非整片的降雨，靠山區、平地有雨，每天還是會下雨，甚至25、26日（周四、五）可能會有西南部水氣上來，台灣位在太平洋高壓邊緣，高壓強一些雨勢就少，高壓弱一點就冒出午後陣雨。

彭啟明預報，太平洋高壓這周將逐漸增強，24日開始天氣有可能比較穩定，台灣附近水氣減少，午後熱對流發展的條件緩和，各地多雲時晴，到了周末風向再轉成偏南風到東南風，到時候中南部的午後雷雨有可能會變多一些。

至於未來颱風發展的機率偏低，彭啟明指出，因太平洋高壓勢力佔據在熱帶洋面，讓季風低壓長不太起來，短時間內暫時沒有颱風發展的趨勢，最快約等到8月初可能會有。通常這種季節只要沒有颱風靠近台灣附近，天氣型態幾乎都是夏季型午後雷雨天氣，只是每天下午熱對流發展的量級和位置會隨著風向和太平洋高壓略有不同。

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