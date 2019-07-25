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百合颱風最快今生成！周五六午後防大雨　吳德榮：可能4天劇烈天氣

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，熱帶性低氣壓在日本南方海面，向北移動，時速15公里，有發展為輕度颱風的趨勢。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳建安表示，目前在日本南方海面的熱帶性低氣壓，最快今天（25日）增強為今年第6號颱風「百合」，往日本前進，對台灣完全沒有影響。氣象專家吳德榮提醒，周五（26日）至下周一（29）水氣增多，各地為晴時多雲、午後對流旺盛，影響範圍亦較大，有「劇烈天氣」發生的機率。

氣象局說，今持續受太平洋高壓影響，各地上午之前大多為多雲到晴，僅中南部沿海地區有零星短暫陣雨，中午過後各地要留意局部雷陣雨，其中在各地山區及近山區平地、大台北地區降雨機率較高；溫度方面，各地高溫普遍在33度以上，其中在大台北地區、中南部近山區及花東縱谷區氣溫可達35、36度左右。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼陳建安說，百合颱風最快將生成，往日本前進，對台灣沒有影響。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，熱帶性低氣壓今晨在台灣東方約1660公里海面上，向北移動，時速15公里，有發展為輕度颱風的趨勢。陳建安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，預估熱帶低壓最快今成颱，往日本前進，對台灣完全沒有影響。

氣象局提醒，周五、周六（27日）太平洋高壓稍減弱，水氣增加，各地大多為多雲，清晨至上午在中南部地區有局部短暫陣雨，北部及東半部也有零星陣雨；午後各地仍要留意局部雷陣雨，容易伴隨瞬間大雨及雷擊，有局部大雨發生的機率。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周日（28日）至下周三（31日）太平洋高壓逐漸增強，天氣悶熱，各地高溫普遍在33至35度；各地大多為多雲到晴，僅清晨至上午中南部沿海地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，有時會伴隨瞬間的強降雨及雷擊，中午過後請留意天氣的變化。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，熱帶性低氣壓在日本南方海面向北移動，今有發展成第6號颱風「百合」 （原為赫赫有名的「納莉」Nari，因部分颱風命名由音譯改意譯，並非原名有變更）的機率，將成為7月的第3個颱風、全年總數也才有第6個（至7月底氣候平均值分別為4.1個、8.7個）。

▼未來一周依舊高溫炎熱。

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮表示，至於熱帶低壓未來動向，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）系集預報圖顯示，日本本州南部周六、周日有受到侵襲的機率。

吳德榮說，周五至下周一仍盛行偏南至西南風，水氣增多，各地為晴時多雲、午後對流旺盛，影響範圍亦較大，有「劇烈天氣」發生的機率，清晨中南部沿海有局部短暫陣雨的機率；下周二（30日）、下周三各地為晴朗炎熱，午後局部雷陣雨在山區發展，並擴及鄰近平地，清晨東南部、南部沿海地區偶有零星、少量降雨的機率。

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關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局,颱風,吳德榮

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