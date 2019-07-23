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大暑到！氣象局特別提醒：北台灣午後可能大雷雨　台北周一大淹水原因曝

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下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車（圖／記者李毓康攝）

▲今北部仍要防午後大雷雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

今天是24節氣「大暑」！中央氣象局提醒，今天（23日）北台灣午後仍有大雷雨發生的可能；周三（24日）、周四（25日）午後山區及近山區有局部短暫雷陣雨；周五（26日）、周六（27日）午後雷陣雨範圍擴大，各地皆有降雨可能。氣象專家吳德榮說，22日的午後台北大雷雨是「高空冷心低壓」作怪。天氣風險公司分析師李知航解釋，冷心低壓「有點像是午後熱對流的催化劑。」

氣象局說，今各地大多還是多雲到晴的天氣，中南部及東半部依舊有局部短暫陣雨或雷雨的可能，主要還是留意午後熱對流發展，特別提醒位在下風處的北台灣地區有大雷雨發生的可能；氣溫仍高，白天高溫普遍在32度以上，北部地區、中南部近山區及花東縱谷一帶氣溫可達34、35度。今也是24節氣的大暑，是一年當中最熱的時候。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今幾乎全台有雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，未來一周大致是偏南風至西南風影響的大氣環境，天氣悶熱，降雨以午後雷陣雨為主，而午後雷陣雨影響的範圍受太平洋高壓的強度變化而有所差異。

氣象局表示，周三、周四太平洋高壓增強，各地大多為多雲到晴，僅僅在清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後山區及近山區有局部短暫雷陣雨；天氣炎熱，各地高溫約33至35度，大台北地區、花東縱谷氣溫有達36度左右的機率。

氣象局提醒，周五、周六太平洋高壓稍減弱，各地大多為多雲的天氣，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，午後雷陣雨範圍擴大，各地皆有降雨可能；各地高溫普遍在32度以上，感受悶熱。

▼未來一周依舊是高溫炎熱天氣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周日（28日）、下周一（29日）太平洋高壓再稍增強，各地大多為多雲到晴的天氣，清晨至上午中南部地區可能有零星短暫陣雨，午後山區及近山區有小範圍雷陣雨，各地氣溫仍高；下周二（30日）至下周四（8月1日）各地大多為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，繼21日雙北（五股、社子91毫米／時）的局部大雷雨；22日午後對流更強，且最劇烈的就在台北市區，自下午3時20分至4時20分，大安區有3個雨量站（大安公園、台大及公館分別測到136、113及111毫米）超過100毫米／時，中正區、信義區及松山區另有4站超過80毫米／時，都超過台北市的排水標準，故多處都有短暫積水的現象。

吳德榮分析，造成「對流強度」增強的主要原因是高層冷心低壓的移入，高空的降溫使得原本對流不穩定的大氣更不穩定，故帶來創記錄的瞬間強降雨時雨量。

李知航也在「兩分鐘報天氣」解釋，冷心低壓是高空中比較冷的低氣壓，也代表和地面溫差會很大，當它行經陸地時會加大地表和高空的溫差，讓大氣對流變得越來越容易發展、越來越不穩定，讓午後熱對流更劇烈，「有點像是午後熱對流的催化劑。」

▼台北周一多處淹水，忠孝東路也變成「游泳池」。（圖／網友提供）

▲▼ 台北淹水 。（圖／網友提供）

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,吳德榮

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