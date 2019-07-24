快訊／「豪雨」夜襲高雄！14縣市警戒升級　午後熱對流再灌強雨彈

▲「豪雨」夜襲高雄！14縣市警戒升級。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

午後熱對流雲系發展旺盛，中央氣象局升級發布「豪雨特報」，針對包括高雄山區等14縣市將出現局部豪雨或大雨機率。預報員李孟軒表示，24日主要受太平洋高壓增強影響，各地上午多雲到晴，降雨較零星，午後局部雷陣雨有些地方來到40毫米已經達到大雨等級，至於日本附近的熱帶低壓有發展為颱風趨勢，未來將朝日本移動，對台灣沒有影響，25日台灣仍受高壓影響，水氣偏少，注意午後熱對流為山區、近山區平地帶來降雨。

氣象局針對新北、桃竹苗、中投、雲嘉南、高屏、宜花等14縣市發布豪雨特報。因午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，24日高雄市山區有局部大雨或豪雨，南投、雲林、嘉義、台南地區及新北至台中、屏東、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

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氣象局表示，24日（周三）持續受太平洋高壓影響，各地上午之前大多為多雲到晴，僅中南部沿海地區有零星短暫陣雨，午後各地局部雷陣雨，其中山區及近山區平地、大台北地區降雨機率較高，午後雷雨常伴隨瞬間的強降雨以及雷擊。溫度方面，各地高溫普遍在33至35度，其中在台北市、高雄近山區及花蓮縱谷區有36度以上高溫的機率。

另外，目前在日本南方海面的熱帶性低氣壓，有增強為輕度颱風的趨勢，目前位於台灣東方約1600公里的海面上，未來往北北東朝日本關東一帶移動，預計對台灣天氣沒有影響。