▲ 新北「龜吼漁夫市集景觀改善工程」，獲2019國家卓越建設獎。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局辦理「龜吼漁夫市集景觀改善工程」在7月17日獲頒2019國家卓越建設獎最佳環境文化類優質獎，漁業處表示，除了改善建築物漏水與照明問題，也設置漁港故事牆面，讓民眾能更了解在地特色。

座落於新北市萬里區龜吼漁港旁的「龜吼漁夫市集」以盛產萬里蟹及豐富新鮮之水產聞名，不僅交通方便周邊擁有獨特自然景觀，為了提升民眾更舒適且便利的採買環境，特別改善龜吼漁夫市集照明設備以及解決建物漏水情形。

▲ 龜吼漁夫市集景觀改善工程，風雨走廊改善成果。

考量海邊天氣變化大在排水溝方面則採用止滑型格柵防止民眾滑倒。為了讓民眾更加了解在地特產及文化，並結合當地特產，市府在海堤旁設置龜吼漁港故事牆面，讓民眾在品嚐美食之餘，讓民眾可以更了解在地特色。

農業局長李玟表示，考量每到假日遊客量倍增，為了提供民眾及遊客一個優質且舒適的採買環境，「龜吼漁夫市集景觀改善工程」特別針對在地及民眾需求進行改善，希望能夠吸引更多民眾一同品嚐美食，認識當地文化特色。

▲ 龜吼漁夫市集景觀改善工程，廁所外觀改善成果。

▲ 龜吼漁夫市集景觀改善工程，故事牆面美化成果。