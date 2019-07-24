▲「創新1+1」自學樂高，青少年創新學習課程影片上線。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

隨著STEAM素養及108課綱新時代的來臨，青少年創新學習中心特別與華視合作製播「動力機械」學習節目，「創新1+1」節目將於7月27至29日於華視教育文化台首播，新北市立圖書館FB、以及華視Youtube會提供線上免費觀看，歡迎有興趣的大小朋友一起來收看。

新北市立圖書館表示，暑假過後，配合12年國教，教育部籌備已久的「108課綱」就正式上路，兒童學習程式設計將成為主流，青少年圖書館「創新學習中心」憑圖書館借閱證即可免費借用樂高機器人、UBTECH Alpha1 Pro智慧機器人、4D立體組合模型樂高機器人、無人機等多種教具。更陸續開設各類結合樂高積木組裝、動力機械及程式設計等樂高動機械學習課程。

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此次特別與華視合作製播「動力機械」學習節目，除了向下扎根機器人教育，也希望透過節目的製播，超越空間的侷限，將服務延伸至空中，讓親子可以結合線上學習的方式，再到創新學習中心借用教具及空間，進行自學體驗。

「動力機械」學習節目邀請到樂高機器人創客中心老師進行授課，使用樂高機器人EV3為設計套件，讓學童透過積木組裝，學習動力機械的基本原理，自己設計機器人，再藉由程式設計應用，讓機器人自己動起來， 透過現場教學與實作的方式，以及參與活動學生、家長及老師的學習心得分享，讓大小朋友可以透過自己觀看的方式，認識機器人科技。

為什麼全世界都在玩樂高？跟著「創新1+1」一起來動手動腦，打開動力機械的大門吧！7月27至29日將於華視教育文化台播出，新北市立圖書館FB、以及華視Youtube同步提供線上免費觀看。

另外，青少年創新學習中心9-12月樂高全系列課程，8月15日起將開放報名，相關課程資訊請至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw/查詢，洽詢電話：02-2212-8905。