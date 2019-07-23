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免費玩遊樂設施！淡水漁人碼頭新景點　3層樓高滑水道吸人潮

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▲ 淡水漁人碼頭新景點 3層樓高滑水道吸人潮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 免費玩遊樂設施！淡水漁人碼頭新景點，3層樓高滑水道吸人潮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市淡水漁人碼頭一直是國內外民眾旅遊打卡的好所在，為讓漫長的暑假可以享受碧海藍天的暢快，新北市政府與淡水區漁會特別在漁人碼頭舉辦「2019仲夏繽紛樂活動」，以遊樂團的方式，提供免費的遊樂設施，歡迎大家一起來淡水漁人碼頭遊玩。

▲ 淡水漁人碼頭新景點 3層樓高滑水道吸人潮。（圖／記者郭世賢翻攝）

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▲ 免費玩遊樂設施！3樓高長50公尺的滑水道及手搖船。

淡水區漁會總幹事吳永寬表示，漁人碼頭在漁港功能多元化的政策下，一直是全國漁港多元化的指標，在新北市政府、漁會及港區商家共同用心經營下，讓漁人碼頭成為北臺灣知名的國際景點之一。此次活動在漁人碼頭設置多樣性、設備設施先進、以及休閒的體驗性等遊樂設施，提供民眾免費遊玩，相信一定可以吸引人潮來淡水漁人碼頭玩，也希望民眾在觀光遊憩的同時，也能在港區消費，帶動碼頭港灣商店經濟，享受暑假消暑嬉戲玩樂的無限魅力。

漁業處表示，這次漁人碼頭所舉辦的「2019仲夏繽紛樂活動」於7月23日起至9月30日止，碼頭遊樂園分為水上及陸上遊樂設施，水上設施包含3樓高長50公尺的滑水道及手搖船，陸上設置則有可以觀山看海的摩天輪、熱氣球、旋轉木馬、遊園小火車等，開放時間為早上11時到下午6時。 漁業處提醒，前往水上遊樂設施遊玩的民眾，不用穿著泳衣就能暢玩滑水道等水上設施，只需多帶一套衣服替換即可，歡迎民眾前往漁人碼頭旅遊。

▲ 淡水漁人碼頭新景點 3層樓高滑水道吸人潮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 免費玩遊樂設施！陸上設置則有摩天輪、熱氣球、旋轉木馬、遊園小火車。

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關鍵字：新北,淡水,漁人碼頭,遊樂設施

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