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杜鵑爭豔鄰里好厝邊　新北打造「萬金杜鵑鄉」

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▲ 杜鵑爭豔鄰里好厝邊 新北打造「萬金杜鵑鄉」。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北打造「萬金杜鵑鄉」，金山區永興里長許瑞林。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

杜鵑素有「人間美西施，花中唯杜鵑」之讚譽，且其生命力強，常見於公園綠地及分隔島，是極受歡迎的灌木。新北市2019年推動「打造萬金杜鵑鄉」計畫，將在全臺最大杜鵑花苗產地萬里、金山地區的公園綠地廣植杜鵑，金山區永興里和萬壽里與農業局合作，共種植2400株杜鵑，聯手打造萬金杜鵑鄉。

農業局長李玟表示，萬金地區為全臺最大的杜鵑花苗產地，年產量約600萬株，全臺道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗8成皆由此供應，產值逾1億元，且栽培多達約300種的杜鵑品種。為打響萬金杜鵑鄉的名號，市府與當地杜鵑花農合作，今年將在萬金地區廣植2萬株各式杜鵑，讓民眾四季在萬金地區都能欣賞杜鵑花開。

▲ 杜鵑爭豔鄰里好厝邊 新北打造「萬金杜鵑鄉」。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北打造「萬金杜鵑鄉」，金山區萬壽里長朱陳旺杜鵑種植。

金山區永興里長許瑞林和萬壽里長朱陳旺，為支持在地杜鵑產業及美化社區，帶領里民們合力整理環境，並在農業局協助下，分別在社區內種植1600株及800株的萬金杜鵑，不僅讓鄰里環境更佳，與市府聯手推動萬金杜鵑鄉的城市意象。

永興里長許瑞林表示，因農業局今年大力推動萬金杜鵑產業，於是社區提供場地種植杜鵑，里民們也願意投入更多心力進行後續的養護，一起為打造萬金杜鵑鄉而努力。

新北市一直秉持友善環境信念，永續山林保育及復育原生植物，並積極推動萬金地區杜鵑產業創生，協助發展智慧杜鵑栽培及杜鵑花圃體驗園區等，促進青年人口回流，不僅讓市民朋友擁有好山、好水，更能過上好日子。

▲ 杜鵑爭豔鄰里好厝邊 新北打造「萬金杜鵑鄉」。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北打造「萬金杜鵑鄉」，金山區永興里長許瑞林杜鵑種植。

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關鍵字：新北,金山,永興里,萬壽里,杜鵑

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