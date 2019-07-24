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新北220績優宗教團體表揚　百歲人瑞服務地方近30載頒個人奉獻獎

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▲ 新北220績優宗教團體表揚 百歲人瑞服務地方近30載頒個人奉獻獎。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北220績優宗教團體表揚，百歲人瑞林進財（右）服務地方近30載。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府24日舉辦「2019新北市績優宗教團體表揚大會」，由市長侯友宜頒獎，表揚220家績優宗教團體，包括「公益慈善」、「社會教化」及「個人奉獻」等3大類獎項，其中「個人奉獻獎」的百歲人瑞林進財，在永和保福宮服務30年，十分熱心公益，深獲地方好評。

侯友宜表示，感謝宗教團體平日致力於宗教弘法宣揚外，更熱心參與公益慈善及社會教化事業。獲獎的各績優宗教團體長期投入公益慈善及賑災，將關懷觸及到社會每個深層的角落。

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侯友宜說，各團體並響應政府推動的廟會優質化政策，共同為節能減碳盡心力。去年2月花蓮大地震，市府成立愛心賑災專戶，許多宗教團體都紛紛慷慨解囊，甚至動員志工前往災區協助災民，長期在地深耕，對地方有卓越貢獻。

▲ 新北220績優宗教團體表揚 百歲人瑞服務地方近30載頒個人奉獻獎。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北市長侯友宜向「個人奉獻獎」百歲人瑞林進財（坐輪椅者）奉茶，表達敬意。

民政局長柯慶忠表示，2019年有54家宗教團體獲獎「公益慈善」類獎項，捐助總金額高達 2 億 3600多萬元；其中板橋慈惠宮捐款高達2000多萬元。另外，土城震安宮、板橋北極宮、三重先嗇宮及石門金剛宮，也捐贈市府警消、義消的設備及修繕，提升救災能量。在醫療部分，三重鎮安宮、三芝智成忠義宮、智成堂等還有醫師駐點提供問診服務，為地方居民的健康把關。

在「社會教化」類獎項，共有60家宗教團體獲獎，舉凡為地方居民提供共餐、社區照顧關懷據點、夏冬令營或藝文表演課程等，都能看到宗教團體將服務面向更擴及社會教育、文化建設等層面，對社會、國家的關懷化為具體行動。許多宗教團體更紛紛響應環保、節能減碳，協助推廣市府政策。

▲ 新北220績優宗教團體表揚 百歲人瑞服務地方近30載頒個人奉獻獎。（圖／新北市民政局提供）

▲ 永和聖母升天堂的高福南神父，來臺無私奉獻台灣近30年。

個人奉獻獎項部分，特別表彰在宗教界服務 20 年以上、對宗教發展耕耘付出的宗教前輩，個人奉獻獎共有81人獲獎。今年最年長的受獎者，為百歲人瑞的永和保福宮管理委員林進財。林進財在保福宮重建時期就積極參與各項庶務的討論，其家族更長期深耕地方、服務地方，服務奉獻達30年之久，實為地方上的表率。

另外，個人奉獻獎最特別的獲獎者，是永和聖母升天堂的高福南神父，來臺無私奉獻台灣近30年，不但用流利的國、台語傳教，更深入偏遠原住民部落，積極關懷弱勢家庭、青少年就學問題，為貧窮孩子募得就學經費，他前年取得臺灣身分證，要永遠站在第一線，傳遞「愛無國界」的溫暖。

柯慶忠表示，今年績優宗教團體得獎者是經由各界推薦，並經公所及市府審核。這些宗教團體長期為地方服務、社會奉獻，這樣的大愛精神是不分縣市、國界的，其中許多團體歷年來已多次獲獎，對公益的付出，深受各界肯定。

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關鍵字：新北,宗教,百歲人瑞

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